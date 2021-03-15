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Опубликованы характеристики и цены новейших процессоров AMD с архитектурой Zen 3

Имя им – Milan, относятся они к семейству EPYC.
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Официальный дебют процессоров EPYC поколения Milan намечен на сегодняшний вечер, но сайт VideoCardz ради частичного срыва планов AMD готов поступиться принципами репертуарного соответствия. Опубликованная источником таблица раскрывает не только характеристики всех моделей Milan, но и их стоимость в партиях от тысячи штук.

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Источник изображения: VideoCardz

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Процессоры выпускаются по 7-нм технологии, как и предшественники, количество ядер в максимальной конфигурации осталось прежним, но можно говорить об увеличении предлагаемых тактовых частот. Все процессоры семейства Milan предлагают поддержку восьмиканальной памяти типа DDR4-3200 и 128 линий интерфейса PCI Express 4.0. Осталось дождаться вечера, чтобы сравнить эту информацию с официальной.

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Опубликованы характеристики и цены новейших процессоров AMD с архитектурой Zen 3
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