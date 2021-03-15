Поскольку процессоры семейства Rocket Lake-S официально ещё не представлены, записи о результатах их тестирования приходится искать в открытых источниках, которые не помечают их отдельно для удобства поиска. В базе данных CPU-Z, например, содержится информация о достижении процессором Core i7-11700K частоты 5900 МГц при активности всех восьми ядер и шестнадцати потоков.

реклама

анонсы и реклама -14000р на RTX 3060 ASUS Dual RTX 3060 Gigаbyte Vision - обвал цен Топовая водянка от XPG уже в продаже RTX 3080 дешевле всего в XPERT.RU Много <b>3060 дешевле 70 тр</b> в XPERT.RU Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта XPERT снижает цены на RTX 3070 - плат много Цены на видеокарты пошли круто вниз Еще одна топ видяха с мегаскидкой <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25% RTX 3090 - самые низкие цены и большой выбор в XPERT.RU

Источник изображения: CPU-Z

реклама

Способ охлаждения процессора не указывается, зато результат принадлежит серийному экземпляру, что несколько воодушевляет с точки зрения близости момента начала продаж. В этом же источнике содержатся результаты тестирования процессора Core i7-11700K на частоте 5.3 ГГц.

Источник изображения: CPU-Z

реклама

В однопоточном варианте встроенного теста CPU-Z процессор набрал 719 баллов. По соседству можно обнаружить запись, свидетельствующую о достижении инженерным образцом Core i9-11900K частоты 4817 МГц, хотя вряд ли она превосходит даже заявленные для этой модели штатные режимы работы, поэтому считать её разгоном нельзя.