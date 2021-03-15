Intel Core i7-11700K разогнался до 5.9 ГГц и показал возможности на частоте 5.3 ГГц
Поскольку процессоры семейства Rocket Lake-S официально ещё не представлены, записи о результатах их тестирования приходится искать в открытых источниках, которые не помечают их отдельно для удобства поиска. В базе данных CPU-Z, например, содержится информация о достижении процессором Core i7-11700K частоты 5900 МГц при активности всех восьми ядер и шестнадцати потоков.
реклама
реклама
Способ охлаждения процессора не указывается, зато результат принадлежит серийному экземпляру, что несколько воодушевляет с точки зрения близости момента начала продаж. В этом же источнике содержатся результаты тестирования процессора Core i7-11700K на частоте 5.3 ГГц.
реклама
В однопоточном варианте встроенного теста CPU-Z процессор набрал 719 баллов. По соседству можно обнаружить запись, свидетельствующую о достижении инженерным образцом Core i9-11900K частоты 4817 МГц, хотя вряд ли она превосходит даже заявленные для этой модели штатные режимы работы, поэтому считать её разгоном нельзя.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила