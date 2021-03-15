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Другое

Модификация подсистемы питания позволила разогнать Radeon RX 6900 XT до 2.79 ГГц

Кроме того, к водоблоку подавалась дополнительно охлаждённая жидкость.
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Даже официально приветствуя разгон видеокарт, производители продолжают считать полученные в его ходе повреждения причиной для отказа в гарантийном обслуживании, да и серийные видеокарты последних поколений в своих возможностях по управлению напряжением сильно ограничены. Это не остановило немецкого энтузиаста с псевдонимом joe_cool, который оснастил видеокарту Radeon RX 6900 XT внешним модулем управления питанием EVC2SX, разработанным известным оверклокером Elmor.

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Источник изображения: HWBot, joe_cool

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При наличии этого аксессуара, подключенного к подсистеме питания видеокарты, частоты Radeon RX 6900 XT удалось поднять до 2790/17040 МГц, хотя охлаждением графического процессора по-прежнему занимался водоблок. Температура охлаждающей жидкости не превышала восьми градусов Цельсия, поэтому условия охлаждения всё же нельзя назвать заурядными.

Источник изображения: HWBot, joe_cool

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Центральный процессор AMD Ryzen 9 5950X по соседству был разогнан до 4875 МГц при активности 16 ядер и 32 потоков с использованием аналогичных методов охлаждения. Этого хватило, чтобы набрать 33 062 балла в 3DMark Fire Strike Extreme и занять четвёртое место среди всех одиночных видеокарт.

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Теги

экстремальный разгон водоблок radeon rx 6900 xt ryzen 9 5950x
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Сейчас обсуждают

warmuza
11:30
Зато там 100% новый товар, запечатанный. А во всяких топкомпьютер и железаю.нет тебе спокойно могут продать бу железку, даже не рабочую. И хер ты чё вернёшь там.
Intel ощутимо сбросила цены на процессоры в РФ – игровые модели со скидами до 4000 рублей
Алексей Гераськин
11:30
ПК гейминг умрет для многих с такими ценами и дефицитом видеокарт. Например, лично я не готов покупать видеокарту дороже 350 долларов, какой высокой производительности она бы не была. А платить подобн...
Дефицит видеокарт серии GeForce RTX 30 вряд ли будет побеждён в третьем квартале
АNDREЙ ²º¹¹
11:27
А какие по твоему сейчас цены, которые в 5 раз выше рекомендованной? Дело в том, что предложение намного меньше спроса, а не в цене.....сложно наверное тебе в жизни?
Дефицит видеокарт серии GeForce RTX 30 вряд ли будет побеждён в третьем квартале
darkfen
11:26
Так синтетика электропроводящая.
Для охлаждения своих майнинг-ферм с GeForce RTX 3090 добытчики используют СЖО и минеральное масло
Антон вырезай его
11:26
есть сервис орфограммка, 100 рублей не жми
GeForce RTX 3060 ощутимо подешевела в РФ – цена геймерской видеокарты опустилась до 18 000 рублей
h2o
11:25
простой способ победить майнинг это назначить отпускные цены Нвидии и АМД сразу 2000$+ за какую-нибудь 3060Ти
Дефицит видеокарт серии GeForce RTX 30 вряд ли будет побеждён в третьем квартале
pOdOnOg
11:24
Негоже 3070 светиться в каком-то там 3дмарке, так, что суйте свою DG2 в ферму и посмотрим где собака зарыта)
Дискретная графика Intel DG2 сможет потягаться с GeForce RTX 3070
Юрий Канискин
11:24
Видел фото майнинг фер, вы зря наговариваете на обычных майнеров, ну купят они себе 4-12 видюх для Рига дома майнить. Вот какие фермы в Китае и других стран, где целые фермы, со здоровеными вентилятор...
Дефицит видеокарт серии GeForce RTX 30 вряд ли будет побеждён в третьем квартале
Aleksey Kuznetsov
11:24
Ага и детей майнеры насилуют и некрофилией занимаются, всё зло от них. Анонимные финансовые операции нужны всем, крупному бизнесу в первую очередь, никто не хочет платить поборы государствам.
Дефицит видеокарт серии GeForce RTX 30 вряд ли будет побеждён в третьем квартале
warmuza
11:24
Даже если огненная курица напишет тест кофемолка против 3090 в Хаф-Лайф 3, статья всё равно соберёт просмотры и комменты. Такой уж тут контингент, такие у людей запросы.
Изучаем, сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – март 2021
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