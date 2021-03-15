Даже официально приветствуя разгон видеокарт, производители продолжают считать полученные в его ходе повреждения причиной для отказа в гарантийном обслуживании, да и серийные видеокарты последних поколений в своих возможностях по управлению напряжением сильно ограничены. Это не остановило немецкого энтузиаста с псевдонимом joe_cool, который оснастил видеокарту Radeon RX 6900 XT внешним модулем управления питанием EVC2SX, разработанным известным оверклокером Elmor.

реклама

анонсы и реклама -14000р на RTX 3060 ASUS Dual RTX 3060 Gigаbyte Vision - обвал цен Топовая водянка от XPG уже в продаже RTX 3080 дешевле всего в XPERT.RU Много <b>3060 дешевле 70 тр</b> в XPERT.RU Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта XPERT снижает цены на RTX 3070 - плат много Цены на видеокарты пошли круто вниз Еще одна топ видяха с мегаскидкой <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25% RTX 3090 - самые низкие цены и большой выбор в XPERT.RU

Источник изображения: HWBot, joe_cool

реклама

При наличии этого аксессуара, подключенного к подсистеме питания видеокарты, частоты Radeon RX 6900 XT удалось поднять до 2790/17040 МГц, хотя охлаждением графического процессора по-прежнему занимался водоблок. Температура охлаждающей жидкости не превышала восьми градусов Цельсия, поэтому условия охлаждения всё же нельзя назвать заурядными.

Источник изображения: HWBot, joe_cool

реклама

Центральный процессор AMD Ryzen 9 5950X по соседству был разогнан до 4875 МГц при активности 16 ядер и 32 потоков с использованием аналогичных методов охлаждения. Этого хватило, чтобы набрать 33 062 балла в 3DMark Fire Strike Extreme и занять четвёртое место среди всех одиночных видеокарт.