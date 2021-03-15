Модификация подсистемы питания позволила разогнать Radeon RX 6900 XT до 2.79 ГГц
Даже официально приветствуя разгон видеокарт, производители продолжают считать полученные в его ходе повреждения причиной для отказа в гарантийном обслуживании, да и серийные видеокарты последних поколений в своих возможностях по управлению напряжением сильно ограничены. Это не остановило немецкого энтузиаста с псевдонимом joe_cool, который оснастил видеокарту Radeon RX 6900 XT внешним модулем управления питанием EVC2SX, разработанным известным оверклокером Elmor.
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При наличии этого аксессуара, подключенного к подсистеме питания видеокарты, частоты Radeon RX 6900 XT удалось поднять до 2790/17040 МГц, хотя охлаждением графического процессора по-прежнему занимался водоблок. Температура охлаждающей жидкости не превышала восьми градусов Цельсия, поэтому условия охлаждения всё же нельзя назвать заурядными.
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Центральный процессор AMD Ryzen 9 5950X по соседству был разогнан до 4875 МГц при активности 16 ядер и 32 потоков с использованием аналогичных методов охлаждения. Этого хватило, чтобы набрать 33 062 балла в 3DMark Fire Strike Extreme и занять четвёртое место среди всех одиночных видеокарт.
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