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Производители ЖК-панелей намереваются поддержать рост рынка ноутбуков в этом году

Некоторые даже удвоят объёмы выпуска продукции.
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В прошлом году дефицит ноутбуков нередко объяснялся именно нехваткой жидкокристаллических панелей популярных типоразмеров, поэтому в текущем году производители последних, по словам DigiTimes, скорректировали свои производственные планы, исходя из ожиданий на сохраняющийся высокий спрос на ноутбуки. Меняются только факторы, стимулирующие спрос на ноутбуки – если ранее он подпитывался преимущественно переходом на удалённую работу и дистанционное обучение, то во второй половине этого года к обновлению парка своих ноутбуков могут подключиться корпорации.

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Источник изображения: Medium

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По прогнозу специалистов Omdia, ведущий поставщик ЖК-панелей для ноутбуков, тайваньская компания AU Optronics, в этом году увеличит объёмы производства продукции на 17% до 52 млн штук, второй по величине производитель в лице Innolux поднимет объёмы выпуска панелей на 11% до 50 млн штук. Китайские компании тоже не будут отставать: BOE Technology рассчитывает увеличить объёмы поставок панелей на 6% до 60 млн штук, а CSOT и вовсе удвоит их до 3,6 млн изделий. Корейская LG Display планирует поставить в этом году 36 млн панелей, увеличив их объёмы производства на 3%, а Sharp сохранит производство на прошлогоднем уровне – 10 млн штук.

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xenomorph1024
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poljot
09:49
У сайта и Ситилинка один собственник.
GeForce RTX 3060 ощутимо подешевела в РФ – цена геймерской видеокарты опустилась до 18 000 рублей
Denis Mironov
09:47
Так уже 6 лет почти пишут, а в итоге всё прекрасно окупается и копается по сей день xD
Несмотря на подорожание Эфира до 1900 долларов доходы майнеров снижаются
oldschoolgamer
09:43
Пора уже привыкнуть, что ПК стала не игровой платформой и вместе с видюшками лавочки вроде Steam и Epic store со всеми игрульками пора прикрывать.
Дефицит видеокарт серии GeForce RTX 30 вряд ли будет побеждён в третьем квартале
omoikane
09:42
нет обычно в них дизельного генератора. Там обычно питание от акб, заряжается в пути от авто. Холодосы (газ или акум) + трума газ или дизель.
Илон Маск заявил, что Cybertruck может обеспечить энергией дом на колёсах
Юрий Канискин
09:40
Да куй с этими процаци, если видюху не купишь.Куль от них толку)))Будут они и дальше дешеветь, потому-то их не кто не покупает. Всё на видюхи копят или перешли на плойки.
Intel ощутимо сбросила цены на процессоры в РФ – игровые модели со скидами до 4000 рублей
ffa1978
09:39
Статья высер.как и все его статьи за последние 10 лет,этот клоун строчить фейковые статьи уж лет 10 точно
Изучаем, сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – март 2021
pOdOnOg
09:38
Помимо памяти эти карты значительно различаются по GPU, насколько такой тест вообще может что-либо адекватное показать...
Изучаем, сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – март 2021
ахахах
09:37
так зомби охваченные пандемией ток в США и есть.У нас такой хернёй незанимаются
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ffa1978
09:37
такое ощущение .что он обдалбывается чем то запрещенным.когда такие высеры рожает.Это просто даже слов нет.Gtx 960 по его логике примерно равно 1070 ti :)
Изучаем, сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – март 2021
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