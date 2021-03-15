Производители ЖК-панелей намереваются поддержать рост рынка ноутбуков в этом году
В прошлом году дефицит ноутбуков нередко объяснялся именно нехваткой жидкокристаллических панелей популярных типоразмеров, поэтому в текущем году производители последних, по словам DigiTimes, скорректировали свои производственные планы, исходя из ожиданий на сохраняющийся высокий спрос на ноутбуки. Меняются только факторы, стимулирующие спрос на ноутбуки – если ранее он подпитывался преимущественно переходом на удалённую работу и дистанционное обучение, то во второй половине этого года к обновлению парка своих ноутбуков могут подключиться корпорации.
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По прогнозу специалистов Omdia, ведущий поставщик ЖК-панелей для ноутбуков, тайваньская компания AU Optronics, в этом году увеличит объёмы производства продукции на 17% до 52 млн штук, второй по величине производитель в лице Innolux поднимет объёмы выпуска панелей на 11% до 50 млн штук. Китайские компании тоже не будут отставать: BOE Technology рассчитывает увеличить объёмы поставок панелей на 6% до 60 млн штук, а CSOT и вовсе удвоит их до 3,6 млн изделий. Корейская LG Display планирует поставить в этом году 36 млн панелей, увеличив их объёмы производства на 3%, а Sharp сохранит производство на прошлогоднем уровне – 10 млн штук.
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