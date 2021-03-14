Tesla принялась отлучать от бета-тестирования автопилота безответственных водителей
Ещё несколько месяцев назад Илон Маск (Elon Musk) заявлял, что существующая версия программы FSD позволяет ему практически без вмешательства человека проделывать путь до работы и обратно. Количество участников бета-тестирования из числа рядовых владельцев электромобилей Tesla недавно удвоилось до 2000 человек, как отмечает Electrek со ссылкой на новые комментарии Маска. В ближайшие месяцы количество участников тестирования вырастет до десяти тысяч человек, как он заявлял ранее.
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При этом от участия в тестировании отстраняются автовладельцы, допустившие опасную халатность при слежении за дорогой – условия испытаний предписывают участникам сохранять повышенную бдительность при работе автоматики. За поведением водителя следит отдельная камера, обращённая внутрь салона.
По словам Илона Маска, в ближайшее время в интерфейсе мультимедийной системы электромобилей Tesla появится специальная кнопка, позволяющая напрямую перейти к бета-тестированию. С учётом расширения круга участников тестирования, это наверняка имеет смысл. У американских регулирующих органов недавно возникли претензии к программе испытаний Tesla, поскольку компания привлекает для этого частных автовладельцев, эксплуатирующих машины на дорогах общего пользования.
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