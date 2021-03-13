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Контроль за государственными субсидиями в полупроводниковой отрасли Китая усилится

Закидать отрасль деньгами – это не выход.
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Как поясняет Nikkei Asian Review, в прошлом году инвестиции в полупроводниковую отрасль Китая выросли в четыре с лишним раза, и немалую часть финансирования обеспечили государственные деньги, но контроль за их расходованием с этого года усилится.

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Источник изображения: Reuters

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Власти КНР недовольны тем, что некоторые инвестиционные проекты не обеспечивают адекватной отдачи, и деньги расходуются бездарно. На слуху пример с разорившейся компанией HSMC, которая рассчитывала наладить контрактный выпуск 7-нм чипов, но к февралю этого года вынуждена была остановить всю деятельность на арестованной строительной площадке и распустить оставшийся персонал.

С этого года вступят в силу более жёсткие критерии предоставления льгот и субсидий в сфере разработки и производства полупроводниковых компонентов. Власти установят пороговые значения для доли выручки компаний, расходуемой на исследования и разработки, численность профильного персонала, наличие у него профильного высшего образования и степень патентной активности конкретных разработчиков. Все, кто до новых требований дотянуть не сможет, вынуждены будут остаться без государственной поддержки.

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Теги

полупроводники китай кнр китайские производители
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omoikane
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R2R
09:15
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nonses84
09:15
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eroppo
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omoikane
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Видеокарты GeForce работают на 30% хуже, чем Radeon, когда ограничены старыми процессорами
Сева Шевченко
09:14
"Власти КНР недовольны тем, что некоторые инвестиционные проекты не обеспечивают адекватной отдачи, и деньги расходуются бездарно. " И у них есть хорошее средство, чтобы деньги не липли к рукам - рас...
Контроль за государственными субсидиями в полупроводниковой отрасли Китая усилится
omoikane
09:13
голодаешь, мучаешься? Ничего и тебя покормят, птичка ты наша зеленая. Этот ресурс на таких как ты и живет, которые бомбят тут :D
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Arcade Gannon
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Видеокарты GeForce работают на 30% хуже, чем Radeon, когда ограничены старыми процессорами
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