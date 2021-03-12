Samsung начинает страдать от нехватки процессоров Qualcomm, которые она частично производит
Как только интересы американской внешнеполитической конъюнктуры наступили на горло песне Huawei, высвободившееся место на рынке смартфонов попытались занять другие производители. Процессоры Qualcomm стали пользоваться повышенным спросом, поскольку не всю потребность рынка можно было покрыть за счёт продукции MediaTek. Как отмечает Reuters со ссылкой на собственные источники, страдать от нехватки процессоров Qualcomm начала и компания Samsung Electronics, остающаяся крупнейшим производителем смартфонов.
реклама
реклама
Samsung не получает в достаточных количествах не только процессоры Qualcomm для смартфонов начального и среднего уровня, но и флагманские решения типа 5-нм процессоров Snapdragon 888, которые сама же и производит силами профильного подразделения. Цены на многие полупроводниковые компоненты в условиях дефицита резко выросли, а сроки ожидания поставок увеличились в разы, поэтому некоторые производители устройств просто откладывают премьеры новых изделий.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила