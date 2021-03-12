Как только интересы американской внешнеполитической конъюнктуры наступили на горло песне Huawei, высвободившееся место на рынке смартфонов попытались занять другие производители. Процессоры Qualcomm стали пользоваться повышенным спросом, поскольку не всю потребность рынка можно было покрыть за счёт продукции MediaTek. Как отмечает Reuters со ссылкой на собственные источники, страдать от нехватки процессоров Qualcomm начала и компания Samsung Electronics, остающаяся крупнейшим производителем смартфонов.

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Samsung не получает в достаточных количествах не только процессоры Qualcomm для смартфонов начального и среднего уровня, но и флагманские решения типа 5-нм процессоров Snapdragon 888, которые сама же и производит силами профильного подразделения. Цены на многие полупроводниковые компоненты в условиях дефицита резко выросли, а сроки ожидания поставок увеличились в разы, поэтому некоторые производители устройств просто откладывают премьеры новых изделий.