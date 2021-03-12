Попытка снять крышку с Intel Core i7-11700K (Rocket Lake) вывела процессор из строя
Пока дремлют свидетели новых заголовков на сайте VideoCardz, у нас появляется возможность обратиться к результатам эксперимента одного из обладателей процессора Intel Core i7-11700K, который поделился своими впечатлениями на страницах ресурса Overclock.net. Канадскому энтузиасту достались два экземпляра процессора Core i7-11700K, который официально ещё не поступил в продажу, но попал на рынок по недосмотру некоторых дистрибьюторов.
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Один из экземпляров Rocket Lake-S его владелец уже лишил крышки теплораспределителя, но процессор после этого утратил работоспособность. Зато у знатоков прикладной геометрии появилась возможность полюбоваться на обнажённый кристалл Rocket Lake во всей красе и оценить его примерную площадь. Напомним, что процессоры этого семейства выпускаются по 14-нм технологии. Принято считать, что именно ограничения по площади кристалла вынудили Intel уменьшить максимальное количество ядер в серии с десяти до восьми штук.
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