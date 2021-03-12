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Попытка снять крышку с Intel Core i7-11700K (Rocket Lake) вывела процессор из строя

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Пока дремлют свидетели новых заголовков на сайте VideoCardz, у нас появляется возможность обратиться к результатам эксперимента одного из обладателей процессора Intel Core i7-11700K, который поделился своими впечатлениями на страницах ресурса Overclock.net. Канадскому энтузиасту достались два экземпляра процессора Core i7-11700K, который официально ещё не поступил в продажу, но попал на рынок по недосмотру некоторых дистрибьюторов.

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Источник изображения: Overclock.net

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Один из экземпляров Rocket Lake-S его владелец уже лишил крышки теплораспределителя, но процессор после этого утратил работоспособность. Зато у знатоков прикладной геометрии появилась возможность полюбоваться на обнажённый кристалл Rocket Lake во всей красе и оценить его примерную площадь. Напомним, что процессоры этого семейства выпускаются по 14-нм технологии. Принято считать, что именно ограничения по площади кристалла вынудили Intel уменьшить максимальное количество ядер в серии с десяти до восьми штук.

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intel lga 1200 rocket lake-s rocket lake
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skydan
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Новые игры и апгрейды компьютера перестали радовать — разбираемся в причинах этого состояния
skydan
08:08
Бедный старичок 7700К =)))
Попытка снять крышку с Intel Core i7-7700K (Rocket Lake) вывела процессор из строя
Longer
08:07
Про вложение битков в эдди ничего не советовал)?
Илон Маск дал рекомендацию CD Projekt Red, сказав что стоило бы изменить в Cyberpunk 2077
Эдуард Кузнецов
08:02
11700/2=7700. Зато теперь его можно в 1151 сокет вставить)
Попытка снять крышку с Intel Core i7-7700K (Rocket Lake) вывела процессор из строя
Шваброид
08:01
После неудачного снятия крышки 11700 отыквился в 7700, что тут непонятного.
Попытка снять крышку с Intel Core i7-7700K (Rocket Lake) вывела процессор из строя
1injener
08:01
Тем кто опубликовал данную новость, хочется сказать словами Константина Иванова: i7-7700К в ...опу себе засунь!
Попытка снять крышку с Intel Core i7-7700K (Rocket Lake) вывела процессор из строя
NOFX
08:00
Этот кастрат ещё и не скальпируется нормально. Это вин!
Попытка снять крышку с Intel Core i7-7700K (Rocket Lake) вывела процессор из строя
Эдуард Кузнецов
08:00
7700х2. И по площади и по производительности и по тех. процессу и по актуальности))
Попытка снять крышку с Intel Core i7-7700K (Rocket Lake) вывела процессор из строя
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