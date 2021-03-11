Китайские производители чипов настроены на конструктивный диалог с американскими партнёрами
Многие китайские компании полупроводникового сектора входят в национальную ассоциацию CSIA, которая на страницах своего сайта, как отмечает Bloomberg, выразила готовность действовать в одном русле с американскими партнёрами при разрешении ситуации с глобальным дефицитом полупроводниковых компонентов.
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Примечательно, что в правление ассоциации входят компании Huawei и SMIC, которые больше всего пострадали от американских санкций. Это не мешает представителям CSIA предлагать американским партнёрам встречаться дважды в год для обсуждения актуальных вопросов, касающихся не только поставок полупроводниковых компонентов, но и самих санкций, а также информационной безопасности.
Американские компании на данную инициативу пока никак не отреагировали, но надо понимать, что они в большей степени зависят от тайваньских контрактных производителей, на которых КНР прямого влияния не имеет. С другой стороны, до введения санкций США в конце прошлого года Qualcomm являлась крупным клиентом SMIC, но потом была вынуждена искать альтернативного исполнителя заказов, коим стала тайваньская TSMC.
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