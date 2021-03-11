Ноутбуки оставались самым востребованным видом персональных компьютеров на протяжении всего прошлого года, а сейчас их игровые версии не обходят вниманием майнеры, что продолжает формировать не очень благоприятную для покупателей ситуацию на рынке. Как отмечает DigiTimes, производители аккумуляторных батарей для ноутбуков нашли повод повысить цены на свою продукцию – по их словам, выросли цены на сырьё для производства аккумуляторов.

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Источник изображения: France 24

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В полной мере согласиться с этим доводом не позволяет факт резкого снижения цен на никель, но в целом конкуренцию сегменту ноутбуков в этом плане всё активнее начинает составлять автомобильная промышленность, которая бредит идеей скорейшего перехода на электротягу. Спрос на литиевые аккумуляторы растёт быстрее, чем объёмы их производства. Соответственно, могут дорожать и отдельные виды сырья, что скажется на стоимости аккумуляторных батарей для ноутбуков.