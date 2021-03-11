Как отмечает Reuters со ссылкой на официальные заявления Apple, компания собирается построить в Мюнхене исследовательский центр, который начнёт работу в конце 2022 года и позволит привлечь несколько сотен инженеров. На эти нужды будет потрачен миллиард евро.

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Источник изображения: Reuters

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Местные специалисты сосредоточатся на разработке полупроводниковых компонентов. По всей видимости, основным направлением станет создание модемных решений, поскольку в Германии уже трудятся выходцы из Infineon, которые ещё недавно работали на Intel. Здание исследовательского центра займёт площадь около 30 тысяч квадратных метров.