Представители сайта 3DCenter использовали статистику Jon Peddie Research для косвенного вычисления количества видеокарт, которые AMD и NVIDIA отгрузили за последние пять кварталов. У компании NVIDIA дела шли в гору с первого квартала 2020 года, к четвёртому она смогла нарастить объёмы поставок до 9 млн видеокарт.

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Источник изображения: 3DCenter

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Компания AMD, напротив, смогла при переходе от второго квартала к третьему увеличить объёмы поставок видеокарт с 2,2 до 2,6 млн штук, но в четвёртом квартале не смогла отгрузить более 1,9 млн видеокарт. Если учесть, что к этому моменту она располагала новым семейством Radeon RX 6000, которое в преддверии праздничного сезона должно было пользоваться повышенным спросом, такой результат можно списать только на дефицит графических процессоров и начало новой волны криптовалютного бума.