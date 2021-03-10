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AMD в прошлом квартале сократила поставки видеокарт на 700 тысяч штук

И это с учётом выхода на рынок нового семейства.
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Представители сайта 3DCenter использовали статистику Jon Peddie Research для косвенного вычисления количества видеокарт, которые AMD и NVIDIA отгрузили за последние пять кварталов. У компании NVIDIA дела шли в гору с первого квартала 2020 года, к четвёртому она смогла нарастить объёмы поставок до 9 млн видеокарт.

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Источник изображения: 3DCenter

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Компания AMD, напротив, смогла при переходе от второго квартала к третьему увеличить объёмы поставок видеокарт с 2,2 до 2,6 млн штук, но в четвёртом квартале не смогла отгрузить более 1,9 млн видеокарт. Если учесть, что к этому моменту она располагала новым семейством Radeon RX 6000, которое в преддверии праздничного сезона должно было пользоваться повышенным спросом, такой результат можно списать только на дефицит графических процессоров и начало новой волны криптовалютного бума.

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Теги

amd nvidia аналитика видеокарты майнинг
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Сейчас обсуждают

rebel-1
14:49
Че за бред? Тайвань там может хоть сколько уголовных дел стряпать, толку то? На Украине вон уже тоже пол России попересажали и перестреляли. Виртуально правда и только на словах. Так и здесь.
Крупному китайскому производителю ASIC майнеров грозит уголовная ответственность
Inqizitor
14:49
Нет, дефицит чипов - поднимают цены. Зависимость точная.
Дефицит чипов приведёт к росту инфляции
ariec_ru_ss
14:46
Люди где хотят там и работают , и все зависит от оплаты. Если кто то платит больше , значит в тюрьму?
Крупному китайскому производителю ASIC майнеров грозит уголовная ответственность
Кирилл Яковлев
14:45
Капец вы, зависть один из грехов, а то что цены на видеокарты взлетели в три раза это не вина майнинга а жадность производителей и розничных сетей типа днс и Ситилинк! Ну и китайские товарищи, у котор...
Китайские специалисты обошли ограничение майнинга эфира на GeForce RTX 3060
rebel-1
14:44
Этого и следовало ожидать, чо. Наблюдаем дальше и смотрим над подрывами пуканов геймеров.
Китайские специалисты обошли ограничение майнинга эфира на GeForce RTX 3060
Sergey Ivanov
14:43
Так и понятно было что АМД представила новую линейку что бы не сильно отстать от конкурента.. а по факту реально только к лету начнут адекватные объемы делать.. всрамся.. но не отстану от дядьки..
AMD в прошлом квартале сократила поставки видеокарт на 700 тысяч штук
Валерий Курпик
14:42
За 140 сольдов отлично!
Motorola представила бюджетный смартфон на Android 11 с NFC и аккумулятором ёмкостью 6000 мА*ч
СынВорворта
14:41
Отправляйся обратно под шканарь гейгпу лох с вегой и 60hz
За год доля AMD на рынке видеокарт сократилась на 45%
rebel-1
14:40
Так, погодите. Эти АНАЛитики считают только видяхи, реализованные для настольных геймерских компов? Видяхи, ушедшие майнерам, не в счет? Охрененная аналитика, чо. АМД продала 1 видяху геймеру, и 10000...
За год доля AMD на рынке видеокарт сократилась на 45%
scullhelmet
14:40
Чем обусловлен подбор комплектующих в Варианте 2? Матплату можно и попроще. Охлад в 5 раз дороже чем на интеле, хотя TDP одинаковый. Опять же оператива дороже и на 3600 Мгц, когда проц и мать максиму...
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