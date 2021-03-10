Как отмечает DigiTimes, в феврале тайваньская компания TSMC последовательно сократила выручку на 15,9% до $3,76 млрд, что является минимальной суммой за последние семь месяцев. Впрочем, подобное снижение можно отнести к сезонным закономерностям, поскольку в годовом сравнении выручка компании всё равно выросла на 14,1%.

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Источник изображения: TSMC

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С начала года TSMC удалось увеличить выручку на 18,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Компания ожидает, что по итогам всего первого квартала выручит от $12,7 до $13 млрд. Это позволит доложить о последовательном росте выручки на 1,3% по середине интервала. Норма прибыли должна варьироваться от 50,5 до 52,5%. В прошлом квартале она достигала 54%.