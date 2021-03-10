Голосование по сделке AMD и Xilinx состоится на собрании акционеров 7 апреля
Как и было объявлено 26 октября прошлого года, компании AMD и Xilinx должны объединиться путём обмена акциями. Компания AMD на своём сайте на этой неделе разместила информацию о сроках проведения собрания акционеров, на котором вопрос об утверждении условий сделки будет вынесен на голосование.
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Советы директоров обеих компаний уже проголосовали за объединение. Акционеры смогут изъявить свою волю путём участия в заочном голосовании. Собрание будет проводиться в виртуальной форме, которая получила распространение ещё до пандемии. Удалённое присутствие акционеров на мероприятии позволяет сократить затраты времени и средств на их проведение. Сделку в дальнейшем должны будут одобрить антимонопольные органы нескольких стран, на экономику которых деятельность обеих компаний оказывает существенное влияние.
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