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Китайцы взвинчивают цены на подержанное литографическое оборудование

Основная борьба развернулась вокруг типоразмера 200 мм.
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Поразивший автомобильную отрасль дефицит полупроводниковых компонентов, выпускаемых из кремниевых пластин типоразмера 200 мм с использованием зрелых техпроцессов, как отмечает тайваньский сайт DigiTimes, усугубил ситуацию на рынке технологического оборудования. Его для обработки пластин типоразмера 200 мм и так выпускалось достаточно мало, а в условиях резко возросшего спроса предложение совсем сократилось.

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Источник изображения: TSMC

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По сути, даже бывшее в употреблении оборудование пользуется ажиотажным спросом, а китайские заказчики, заинтересованные в развитии собственной полупроводниковой промышленности, просто взвинчивают цены на вторичном рынке, намереваясь перебить соперников ценой. Преодолеть кризис в сжатые сроки не удастся, поскольку возможности производителей оборудования в этом сегменте рынка сильно ограничены.

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Теги

литографическое производство полупроводники дефицит
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