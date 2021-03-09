Марк Цукерберг объяснил, почему к концу десятилетия цифровое затворничество станет нормой
По данным CNBC, Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) в своём большом интервью ресурсу The Information рассказал о тенденциях развития технологий виртуальной и дополненной реальности на ближайшие десять лет. Прежде всего, разработчики сперва освоят сферу виртуальной реальности, и только потом доберутся до дополненной. Идеальным устройством для работы с дополненной реальностью Цукерберг считает небольшие очки с прозрачными стёклами, мало отличающиеся от обычных. Правда, когда подобные устройства появятся на рынке, с уверенностью сказать нельзя.
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Как считает глава Facebook, распространение технологий виртуальной реальности позволит людям меньше путешествовать как по личным, так и по служебным делам. Это сократит потребление топлива со стороны транспортной инфраструктуры и благоприятно повлияет на экологию, как убеждён Цукерберг. В 2030 году, по его словам, многие люди даже откажутся от поездок на работу, поскольку смогут общаться и взаимодействовать с коллегами и партнёрами через гарнитуры виртуальной реальности. Место жительства можно будет выбирать из соображений общего удобства и затрат, а не с точки зрения близости к месту работы.
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