EK Water Blocks предложила водоблок для эталонных версий Radeon RX 6800/6900
На прошлой неделе словенская компания EK Water Blocks представила водоблок серии EK-Classic, который подходит для широкого ассортимента видеокарт Radeon RX 6900 XT, Radeon RX 6800 XT и Radeon RX 6800 в исполнении AMD и многих её партнёров.
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Основание водоблока выполнено из никелированной меди, крышка из прозрачного полимера позволяет наслаждаться эффектами управляемой подсветки типа D-RGB. Подошва водоблока контактирует не только с графическим процессором и микросхемами памяти, но и с силовыми элементами.
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Россияне могут уложиться при покупке водоблока в сумму 100 евро без учёта расходов на пересылку, ещё 29,33 евро можно отдать за чёрную металлическую укрепляющую пластину, которая размещается с оборотной стороны видеокарты и оснащается термопрокладками.
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