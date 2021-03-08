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EK Water Blocks предложила водоблок для эталонных версий Radeon RX 6800/6900

Сборку видеокарты можно начать с покупки водоблока, поскольку это сделать проще.
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На прошлой неделе словенская компания EK Water Blocks представила водоблок серии EK-Classic, который подходит для широкого ассортимента видеокарт Radeon RX 6900 XT, Radeon RX 6800 XT и Radeon RX 6800 в исполнении AMD и многих её партнёров.

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Источник изображения: EK Water Blocks

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Основание водоблока выполнено из никелированной меди, крышка из прозрачного полимера позволяет наслаждаться эффектами управляемой подсветки типа D-RGB. Подошва водоблока контактирует не только с графическим процессором и микросхемами памяти, но и с силовыми элементами.

Источник изображения: EK Water Blocks

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Россияне могут уложиться при покупке водоблока в сумму 100 евро без учёта расходов на пересылку, ещё 29,33 евро можно отдать за чёрную металлическую укрепляющую пластину, которая размещается с оборотной стороны видеокарты и оснащается термопрокладками.

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Теги

охлаждение видеокарт ek water blocks radeon rx 6800 xt водоблоки radeon rx 6900 xt radeon rx 6800
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terenty79
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gamersfan
15:39
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McArcher
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gamersfan
15:36
А ты чекни акции нвидии и пойди за валидолом в аптечку.
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Каа
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Resso
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Народные процессоры AMD Ryzen 5 3600 и Ryzen 5 5600X продолжают терять в цене
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