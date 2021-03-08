Поставщики видеокарт не думают, что майнеры успокоятся в этом полугодии
Поскольку костлявые трясущиеся руки майнеров (в представлении любителей игр) теперь тянутся и к игровым ноутбукам, то сохраняющаяся высокая доходность добычи криптовалют с использованием аппаратных ресурсов общедоступных комплектующих не позволяет рассчитывать на скорое снижение спроса на целый ряд компонентов. Прежде всего, как отмечают опрошенные DigiTimes источники, в текущем полугодии сохранится высокий спрос на видеокарты, материнские платы и ноутбуки с дискретной графикой.
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Кстати, первое полугодие – это ещё оптимистичный вариант прогноза. Никто не может даст гарантии, что перечисленные товары перестанут быть дефицитными во втором полугодии. Традиционно спрос на видеокарты и ноутбуки возрастал во второй половине года, по мере обновления модельных линеек и приближения праздников, но вот уже второй год пандемия ломает привычные тенденции, а теперь к ней присоединяется и очередная волна криптовалютного бума.
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