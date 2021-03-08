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Об уверенном спросе на ноутбуки можно говорить только в пределах этого полугодия

Заказы на вторую половину года пока не сформированы.
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Представитель Acer недавно выразил уверенность, что дефицит компонентов в сегменте ноутбуков не удастся победить до второго полугодия, а весь рынок ПК по итогам года всё равно продемонстрирует рост, пусть и более скромный по сравнению с прошлогодним. Сайт DigiTimes сообщает, что участники рынка не сомневаются в наличии высокого спроса на ноутбуки в текущем полугодии, но не берутся прогнозировать спрос во втором полугодии.

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Пока заказы на второе полугодие не сформированы, поэтому производители и не могут однозначно утверждать, что спрос сохранится на текущем уровне и во второй половине года. В минувшем году резкий рост спроса на ноутбуки был обусловлен переходом на удалённую работу и дистанционное обучение из-за пандемии. Спрос до сих пор не удовлетворён в полной мере, поскольку производители не в состоянии увеличить объёмы выпуска ноутбуков из-за сохраняющегося дефицита отдельных компонентов.

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Me4tatelI&gt;
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