Об уверенном спросе на ноутбуки можно говорить только в пределах этого полугодия
Представитель Acer недавно выразил уверенность, что дефицит компонентов в сегменте ноутбуков не удастся победить до второго полугодия, а весь рынок ПК по итогам года всё равно продемонстрирует рост, пусть и более скромный по сравнению с прошлогодним. Сайт DigiTimes сообщает, что участники рынка не сомневаются в наличии высокого спроса на ноутбуки в текущем полугодии, но не берутся прогнозировать спрос во втором полугодии.
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Пока заказы на второе полугодие не сформированы, поэтому производители и не могут однозначно утверждать, что спрос сохранится на текущем уровне и во второй половине года. В минувшем году резкий рост спроса на ноутбуки был обусловлен переходом на удалённую работу и дистанционное обучение из-за пандемии. Спрос до сих пор не удовлетворён в полной мере, поскольку производители не в состоянии увеличить объёмы выпуска ноутбуков из-за сохраняющегося дефицита отдельных компонентов.
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