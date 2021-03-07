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AMD назначила конкурентов своим процессорам Ryzen Threadripper PRO

Старший из них обладает лишь 28 ядрами.
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Процессоры AMD семейства Ryzen Threadripper PRO лишь недавно получили право поставляться в розницу отдельно от готовых рабочих станций, поэтому маркетинговые материалы о конкурентном позиционировании этих моделей в профильном разделе сайта компании появились только сейчас. Для просмотра увеличенного изображения ниже нужно нажать на исходную картинку.

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Источник изображения: AMD

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В ассортименте предложений AMD есть два варианта исполнений процессоров Ryzen Threadripper PRO: Socket TRX4 и Socket WRX8. Они незначительно отличаются друг от друга частотами, но конкуренты у них общие, по мнению AMD. Это 28-ядерные процессоры Intel Xeon SP 8280 и Xeon W-3275, а также 24-ядерный Intel Xeon W-3265. Кстати, значение TDP у процессоров AMD выше (280 Вт), чем у конкурирующих решений Intel (205 Вт), но последние не могут предложить более 28 ядер, тогда как Ryzen старшие модели Threadripper PRO предлагают по 64 ядра и 128 потоков.

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Теги

amd intel ryzen threadripper pro socket trx4
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