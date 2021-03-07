Новые участники авторынка будут пользоваться услугами контрактных производителей
Крупнейшим примером контрактного производителя полупроводниковых компонентов является TSMC, тайваньская компания контролирует более половины рынка подобных услуг. Некоторые источники считают, что «бесфабричная бизнес-модель» будет характерна и для некоторых новых участников автомобильного рынка. Переход на электротягу трансформирует рынок, на нём появляются новые игроки, а автогиганты со столетней историей вынуждены проводить масштабную реструктуризацию и конкурировать с амбициозными новичками.
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Компания Magna уже сейчас готова предложить услуги по контрактному производству автомобилей новым и существующим игрокам рынка, как отмечают её представители. Электромобили Fisker, например, будут выпускаться именно на предприятиях Magna в Австрии. Её же мощности были задействованы при создании прототипа электромобиля Sony, который хоть и не станет серийным, поможет японскому гиганту адаптироваться к требованиям современного рынка. Кроссоверы Jaguar I-Pace тоже выпускаются на предприятиях Magna. Очередным клиентом этой компании могла бы стать и Apple – по крайней мере, на начальных этапах освоения рынка.
Foxconn свои амбиции на автомобильном рынке тоже обозначила. Она уже сотрудничает как с Geely, так и с Fisker. Компания даже разработала собственную «эталонную» платформу для создания электромобилей, которую будет предлагать клиентам. Многим компаниям, желающим выйти на автомобильный рынок, в будущем не нужно будет обладать собственными производственными мощностями.
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