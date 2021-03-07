Крупнейшим примером контрактного производителя полупроводниковых компонентов является TSMC, тайваньская компания контролирует более половины рынка подобных услуг. Некоторые источники считают, что «бесфабричная бизнес-модель» будет характерна и для некоторых новых участников автомобильного рынка. Переход на электротягу трансформирует рынок, на нём появляются новые игроки, а автогиганты со столетней историей вынуждены проводить масштабную реструктуризацию и конкурировать с амбициозными новичками.

реклама

анонсы и реклама 3060 дешевле всего в Ситилинке Много <b>MSI RTX 3060</b> в продаже Матплаты Z590 из первых рук по очень хорошим ценам RTX 3070 дешевле всего в Compeo.ru <b>Лучший сервер GTA 5 - реальные авто, фракции, банды, никаких ботов</b> 3060 Gigabyte Vision в Ситилинке RTX 3060 12Gb в XPERT.RU - успей успеть :) -20% на почти игровой комп - в наше время бывает и такое <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25% 30% скидка на 75" 4K Samsung - слив задешево в Ситилинке RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам 75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики Много RTX 3090 в XPERT.RU

Источник изображения: Fisker

реклама

Компания Magna уже сейчас готова предложить услуги по контрактному производству автомобилей новым и существующим игрокам рынка, как отмечают её представители. Электромобили Fisker, например, будут выпускаться именно на предприятиях Magna в Австрии. Её же мощности были задействованы при создании прототипа электромобиля Sony, который хоть и не станет серийным, поможет японскому гиганту адаптироваться к требованиям современного рынка. Кроссоверы Jaguar I-Pace тоже выпускаются на предприятиях Magna. Очередным клиентом этой компании могла бы стать и Apple – по крайней мере, на начальных этапах освоения рынка.

Foxconn свои амбиции на автомобильном рынке тоже обозначила. Она уже сотрудничает как с Geely, так и с Fisker. Компания даже разработала собственную «эталонную» платформу для создания электромобилей, которую будет предлагать клиентам. Многим компаниям, желающим выйти на автомобильный рынок, в будущем не нужно будет обладать собственными производственными мощностями.