Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Tesla скоро допустит к испытаниям автопилота десятки тысяч водителей

Это может случиться уже в следующем месяце.
+
RTX 3060 - цены пошли вниз
Цены на видеокарты пошли круто вниз
Еще одна топ видяха с мегаскидкой
RTX 3060 Gigabyte Gaming в продаже
<b>MSI RTX 3060</b> в Ситилинке

Руководство Tesla поставило перед компанией задачу до конца года выпустить версию программного обеспечения, которая позволяла бы электромобилям марки обходиться без вмешательства со стороны водителя в подавляющем большинстве ситуаций. Прежде чем добраться до широкой аудитории, Tesla все программные обновления испытывает на ограниченном количестве машин с привлечением добровольцев из числа автовладельцев. Они просто позволяют установить на свои электромобили данной марки бета-версию программного обеспечения.

реклама

Как поясняет Electrek, в испытаниях текущей бета-версии программного обеспечения FSD принимает участие более тысячи автовладельцев. При переходе на версию 8.2 их количество будет удвоено, как заявил Илон Маск (Elon Musk).

анонсы и реклама
3060 дешевле всего в Ситилинке
Много <b>MSI RTX 3060</b> в продаже
Матплаты Z590 из первых рук по очень хорошим ценам
RTX 3070 дешевле всего в Compeo.ru
<b>Лучший сервер GTA 5 - реальные авто, фракции, банды, никаких ботов</b>
3060 Gigabyte Vision в Ситилинке
RTX 3060 12Gb в XPERT.RU - успей успеть :)
-20% на почти игровой комп - в наше время бывает и такое
<b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25%
30% скидка на 75" 4K Samsung - слив задешево в Ситилинке
RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам
75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики
Много RTX 3090 в XPERT.RU

Источник изображения: Fossbytes

реклама

К моменту выхода версии 8.3 количество участников бета-тестирования будет увеличено в десять раз от текущего. Это позволит компании собирать больше информации о возникающих дорожных ситуациях, ускоряя обучение фирменной нейронной сети. Программа неуклонно совершенствуется, но глава Tesla всё равно призывает испытателей соблюдать осторожность. Конкуренты тоже не дремлют – Honda недавно выпустила первый серийный автомобиль, соответствующий третьему уровню автономности. Он позволяет передвигаться в городских условиях без необходимости со стороны водителя постоянно держать руки на руле. Партия из 100 седанов Legend будет передана в лизинг на территории Японии, поэтому говорить о широком распространении автомобилей с третьим уровнем автономности пока не приходится. Tesla рассчитывает к концу года достичь высшего, пятого уровня автономности по классификации SAE.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

tesla электромобили автопилот
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Tesla скоро допустит к испытаниям автопилота десятки тысяч водителей
+
Японский суперкомпьютер помог опровергнуть целесообразность ношения двух масок
1
SMIC удастся сохранить долю в 4% на рынке контрактных услуг
+
AMD FX-8320 на частоте 8242 МГц обновил рекорд SuperPI 1M
+
В текущем году объёмы продаж настольных ПК вырастут на 4,4%
1
Заказы на обработку кремниевых пластин типоразмера 150 мм распределены до третьего квартала
+

Интересные материалы

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: февраль 2021
26 февраля 2021 47
Обзор и тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060
25 февраля 2021 144
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Ti VS GeForce GTX 1070
3 марта 2021 30
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: февраль 2021
24 февраля 2021 35
Деньги вперед: главные игры марта 2021 года
2 марта 2021 32
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Bionic
1 марта 2021 33

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Краткая история моих видеокарт: от 8600 GT до GTX 1070
131
Обзор и тестирование корпуса MSI MAG Vampiric 100R
10
Windows 10 Pro предлагается с большой скидкой на распродаже к 8 марта
Обзор игровой мыши ASUS ROG Keris Wireless
2
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 3 3100 в связке с видеокартой Radeon RX 5700 XT
7
Ноутбук станет основой рабочего места, для системных блоков в будущем нет места
13
Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 3060 Ti Dual OC
+

Сейчас обсуждают

DeadMamonth
09:09
до 35 не найдете ничего, там шляпа, но тут уже ничего не поделаешь, это сейчас минимальный ценовой сигмент, если вас утешит то когда то они стоили 13 - 15 и в принципе всегда были помойным сегментом, ...
Ноутбук станет основой рабочего места, для системных блоков в будущем нет места
Alexshanghai100500
09:09
потестил видяху на двух системах молодец)) но с другой стороны это хорошо. значит менять 9900 в ближайшее время вообще не на что. спасибо, держите в курсе)))
Один из первых обладателей Core i7-11700K сравнил игровую производительность новинки с Core i7-8700K
Valera Gabrelyan
09:06
12 678, за амд.
Core i3-10105F вышел победителем против Ryzen 3 3100 в ряде игр при меньшей цене — тест Loki's Tech
terenty79
09:06
код уже не пишут почти. все студии готовые движки покупают и в них ковыряются, вернее с ними.
Титулованные разработчики из Bungie, Blizzard, Riot Games и Valve открыли новую студию и принялись первую игру
NiX
09:05
Именно и шум как от пылесоса. Как владелец Msi ge73vr raider могу с уверенностью об этом говорить. Даже без нагрузки он шумный. Если отключить вентиляторы то и жутко горячий. Чистить приходится кажды...
Ноутбук станет основой рабочего места, для системных блоков в будущем нет места
Valera Gabrelyan
09:05
11 480, за комплект интел.
Core i3-10105F вышел победителем против Ryzen 3 3100 в ряде игр при меньшей цене — тест Loki's Tech
terenty79
09:04
сейчас этихи игроделов говноделов тьма образовалась. их на гоняют на проект, потом разгоняют, они постоянно от одной студии бегают, до другой, то новые студии организовывают, то опять разбигаются. чес...
Титулованные разработчики из Bungie, Blizzard, Riot Games и Valve открыли новую студию и принялись первую игру
DeadMamonth
09:03
Ноут это удобно, игровой ноут это удобно и производительно, если ты не мамкин геймер и запускаешь игрушку раз в неделю то это вполне себе маст хэв, к тому же его можно везде взять с собой и иметь проф...
Ноутбук станет основой рабочего места, для системных блоков в будущем нет места
Иван Иванов
09:01
Очередная чушь.
Ноутбук станет основой рабочего места, для системных блоков в будущем нет места
Елисей Карачев
09:01
Если бы они знали к чему все это приведет, то майнили на мобилках сейчас, переведя все ресурсы на них, мобилки не так много майнят
По энергопотреблению биткоин сравнялся с Нидерландами и это требует экологического регулирования
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем