Tesla скоро допустит к испытаниям автопилота десятки тысяч водителей
Руководство Tesla поставило перед компанией задачу до конца года выпустить версию программного обеспечения, которая позволяла бы электромобилям марки обходиться без вмешательства со стороны водителя в подавляющем большинстве ситуаций. Прежде чем добраться до широкой аудитории, Tesla все программные обновления испытывает на ограниченном количестве машин с привлечением добровольцев из числа автовладельцев. Они просто позволяют установить на свои электромобили данной марки бета-версию программного обеспечения.
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Как поясняет Electrek, в испытаниях текущей бета-версии программного обеспечения FSD принимает участие более тысячи автовладельцев. При переходе на версию 8.2 их количество будет удвоено, как заявил Илон Маск (Elon Musk).
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К моменту выхода версии 8.3 количество участников бета-тестирования будет увеличено в десять раз от текущего. Это позволит компании собирать больше информации о возникающих дорожных ситуациях, ускоряя обучение фирменной нейронной сети. Программа неуклонно совершенствуется, но глава Tesla всё равно призывает испытателей соблюдать осторожность. Конкуренты тоже не дремлют – Honda недавно выпустила первый серийный автомобиль, соответствующий третьему уровню автономности. Он позволяет передвигаться в городских условиях без необходимости со стороны водителя постоянно держать руки на руле. Партия из 100 седанов Legend будет передана в лизинг на территории Японии, поэтому говорить о широком распространении автомобилей с третьим уровнем автономности пока не приходится. Tesla рассчитывает к концу года достичь высшего, пятого уровня автономности по классификации SAE.
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