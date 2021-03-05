Заказы на обработку кремниевых пластин типоразмера 150 мм распределены до третьего квартала
Сектор услуг по производству полупроводниковых изделий из кремниевых пластин типоразмера 200 мм не является самым архаичным с точки зрения используемого оборудования и техпроцессов. На рынке ещё достаточно производителей, использующих типоразмер кремниевых пластин 150 мм. Как отмечает DigiTimes, даже в их случае заказы на изготовление полупроводниковых компонентов распределены до третьего квартала включительно.
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На соответствующих предприятиях выпускаются аналоговые компоненты и силовая электроника, которые тоже оказались в дефиците после синхронного роста спроса во всех отраслях по мере смягчения влияния пандемии на мировую экономику. Резко нарастить объёмы производства компаниям мешает отсутствие нового оборудования для обработки кремниевых пластин данного типоразмера и возникший ажиотажный спрос на подержанное оборудование. Кроме того, не все готовы вкладываться в расширение производства без ясных перспектив сохранения спроса на сложившемся уровне.
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