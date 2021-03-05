Компания Broadcom, являющаяся одним из крупнейших поставщиков полупроводниковых компонентов, на этой неделе отчиталась о результатах квартала. На отчётном мероприятии, как сообщает Bloomberg, её генеральный директор Хок Тань (Hock Tan) пожаловался на стремление клиентов закупиться впрок, которое лишь усугубляет дефицит чипов.

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Источник изображения: Bloomberg

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Фактически, как поясняет источник, 90% производственной программы Broadcom на текущий год уже выкуплено клиентами. В обычных условиях «глубина авансирования» не превышает 25% от производственной программы на год. Сейчас время ожидания выполнения заказов на поставку чипов в среднем по отрасли выросло до 14 недель. Глава Broadcom предупреждал клиентов о вероятности возникновения дефицита ещё год назад.

В текущем квартале, по его словам, выручка компании вырастет на 17%, хотя традиционно данный сезон характеризуется снижением спроса на смартфоны. На протяжении остального года выручка Broadcom тоже должна расти, как считает глава компании.