Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Broadcom уже распродал 90% годовых квот на выпуск компонентов

Клиенты перестраховываются и только усугубляют дефицит.
+
Цены на видеокарты пошли круто вниз
Еще одна топ видяха с мегаскидкой
3060 дешевле всего в Ситилинке
RTX 3060 Gigabyte Gaming в продаже
<b>MSI RTX 3060</b> в Ситилинке

Компания Broadcom, являющаяся одним из крупнейших поставщиков полупроводниковых компонентов, на этой неделе отчиталась о результатах квартала. На отчётном мероприятии, как сообщает Bloomberg, её генеральный директор Хок Тань (Hock Tan) пожаловался на стремление клиентов закупиться впрок, которое лишь усугубляет дефицит чипов.

реклама

анонсы и реклама
Много <b>MSI RTX 3060</b> в продаже
Матплаты Z590 из первых рук по очень хорошим ценам
<b>Лучший сервер GTA 5 - реальные авто, фракции, банды, никаких ботов</b>
3060 Gigabyte Vision в Ситилинке
RTX 3060 12Gb в XPERT.RU - успей успеть :)
Еще одна RTX 3070 по сниженной цене
-20% на почти игровой комп - в наше время бывает и такое
<b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25%
30% скидка на 75" 4K Samsung - слив задешево в Ситилинке
RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам
75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики
Много RTX 3090 в XPERT.RU

Источник изображения: Bloomberg

реклама

Фактически, как поясняет источник, 90% производственной программы Broadcom на текущий год уже выкуплено клиентами. В обычных условиях «глубина авансирования» не превышает 25% от производственной программы на год. Сейчас время ожидания выполнения заказов на поставку чипов в среднем по отрасли выросло до 14 недель. Глава Broadcom предупреждал клиентов о вероятности возникновения дефицита ещё год назад.

В текущем квартале, по его словам, выручка компании вырастет на 17%, хотя традиционно данный сезон характеризуется снижением спроса на смартфоны. На протяжении остального года выручка Broadcom тоже должна расти, как считает глава компании.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

аналитика полупроводники broadcom дефицит
предыдущая новость
следующая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Власти США готовы выделить на развитие производства полупроводниковых компонентов $30 млрд
+
Broadcom уже распродал 90% годовых квот на выпуск компонентов
+
Acer не рассчитывает на ослабление дефицита компонентов до второго полугодия
1
TSMC получает за каждую кремниевую пластину неплохие деньги
1
Второй год жизни GeForce NOW разменяла с шестью миллионами пользователей
10
Доля игровой выручки NVIDIA в прошлом году сократилась до 47%
4
NVIDIA завершила год с $11,5 млрд денежных средств
1

Интересные материалы

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: февраль 2021
26 февраля 2021 45
Обзор и тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060
25 февраля 2021 145
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Ti VS GeForce GTX 1070
3 марта 2021 29
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: февраль 2021
24 февраля 2021 35
Деньги вперед: главные игры марта 2021 года
2 марта 2021 32
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Bionic
1 марта 2021 33

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как мне удалось победить зависания компьютера и постоянно увеличивающиеся ошибки UltraDMA на SSD
102
Схватка рекордсменов: Vega 64 OC vs Radeon VII OC в 4К
271
Обзор и тестирование корпуса MSI MAG Vampiric 100R
8
Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming B450M-Pro S
24
Windows 10 Pro предлагается с большой скидкой на распродаже к 8 марта
Краткая история моих видеокарт: от 8600 GT до GTX 1070
41
Tom Clancy's The Division и The Division 2: тестирование лучших игровых компьютеров
5
Обзор беспроводной мыши Canyon MW-15 Wireless Mouse
17
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 3 3100 в связке с видеокартой Radeon RX 5700 XT
+

Сейчас обсуждают

Alexshanghai100500
09:39
а если двое не работают, то надо отдать четверть зп ширакно.. в Китае к слову садит стоит 6000юаней за 3 месяца. тоже ни разу не даром...
Электромобиль Е-Star продается в полтора раза дешевле обычной Lada Granta
Саша Смирнов
09:38
какая еще дота 2 ?
Tom Clancy's The Division и The Division 2: тестирование лучших игровых компьютеров
Сергей Vorvort
09:36
То то я смотрю по твоим постам что ты слабоумный. Странно что тебя еще не депортировали?! Видимо держать таких как ты выгодней чем производить резиновые куклы. )
Схватка рекордсменов: Vega 64 OC vs Radeon VII OC в 4К
R2R
09:36
Это не значит, что другие не покупают.
Майнинг Эфира при текущей цене видеокарт невыгоден, срок окупаемости Radeon 6900XТ равен 16 месяцев
Alexshanghai100500
09:36
Донецк оккупирован хохлядскими всу и вы их обстреливаете.
Электромобиль Е-Star продается в полтора раза дешевле обычной Lada Granta
Саша Смирнов
09:35
Позорище а не бенчмарк, срамота!
Intel Core i7-11700K обошел AMD Ryzen 9 5900X и Ryzen 9 5950X в тестировании на UserBenchmark
R2R
09:33
Убитые вентиляторы - ерунда, если цена на карту вкусная. Лишь бы отвалов не было. А вентиляторы - снял убитые вместе с кожухом, взял пару залманов на 80-92 мм, присобачил на радиатор -> ??? -> PROFIT!...
Майнинг Эфира при текущей цене видеокарт невыгоден, срок окупаемости Radeon 6900XТ равен 16 месяцев
skydan
09:32
Расскажи это челикам из темы 3080, они там уже 500 страниц обсуждают настройку кривых частота-вольтаж =))) я вставил и забыл с ноября 2020, поколение чипов 3060-3090 это трешак в плане разгона
Краткая история моих видеокарт: от 8600 GT до GTX 1070
Alexshanghai100500
09:32
кому нужна литва, если есть устьлуга. прое6алты пусть шпроты сосут.
Электромобиль Е-Star продается в полтора раза дешевле обычной Lada Granta
Alexshanghai100500
09:30
если с дачи на работу гонять. то км 120-130 выйдет. так что заряжать каждый день ну или дома и на работе) в принципе годно. но по кад с максималкой 130 которая наверное за минуты полторы набирается та...
Электромобиль Е-Star продается в полтора раза дешевле обычной Lada Granta
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем