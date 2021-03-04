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TSMC получает за каждую кремниевую пластину неплохие деньги

UMC тоже удалось подзаработать на дефиците компонентов.
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Современная литография – удовольствие дорогое. Компания TSMC, контролирующая половину рынка контрактных услуг по производству полупроводниковых компонентов, в этом году намеревается потратить рекордные $28 млрд на строительство новых производственных мощностей и модернизацию существующих, а также освоение новых литографических технологий. Подобные усилия, по мнению экспертов IC Insights, позволяют компании получать хорошую материальную отдачу в каждой обработанной кремниевой пластины.

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Источник изображения: IC Insights

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В пересчёте на одну пластину выручка TSMC составляет $1634, что на $104 выше результата 2019 года. Вообще, по словам авторов исследования, только TSMC среди четырёх крупнейших компаний сектора удаётся в последние годы увеличивать удельную выручку в пересчёте на одну пластину. Как при этом изменяются расходы, бесплатная часть отчёта не конкретизирует.

Samsung Electronics в этот перечень вообще не попадает по причине высокой концентрации на обслуживании собственных нужд. GlobalFoundries с каждой пластины получает не более $984, а китайская SMIC – всего $684. Зато UMC явно улучшила свои показатели по итогам 2020 года, поскольку её удельная выручка выросла с $620 до $675. Это можно объяснить как ростом спроса на услуги компании в условиях дефицита компонентов, так и повышением цен на эти услуги.

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Теги

аналитика финансы литографическое производство полупроводники tsmc globalfoundries umc smic
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