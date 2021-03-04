Облачные игровые сервисы пришли на рынок надолго, хотя путь к совершенству для них полон технических сложностей. В своей мартовской презентации для инвесторов NVIDIA рассказала, что ко второму году жизни фирменный облачный сервис подошёл с одним миллиардом совместимых устройств и шестью миллионами зарегистрированных пользователей.

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Источник изображения: NVIDIA

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Клиентам сейчас доступны 800 различных игр, и это рекордный показатель среди всех облачных сервисов, присутствующих на рынке, как утверждает компания. Трансляция игр доступна владельцам устройств под управлением операционных систем Microsoft, Apple и Google, от ноутбуков и планшетов до смартфонов. В компании на GeForce NOW делают серьёзную ставку в вопросе дальнейшего увеличения аудитории любителей игр. Те, кто не может себе позволить игровой ПК, должны заинтересоваться данной услугой, как считают представители компании.