За семь лет объёмы продаж игровых ноутбуков NVIDIA выросли в семь раз
Финансовый директор NVIDIA Колет Кресс (Colette Kress) своё выступление на мероприятии Morgan Stanley смогла подкрепить данными из мартовской презентации для инвесторов, один из слайдов которой посвящён прогрессу компании на направлении игровых ноутбуков.
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По словам представительницы NVIDIA, ноутбуки сейчас являются самой быстрорастущей игровой платформой. Количество мобильных компьютеров на базе графических решений GeForce за последние семь лет увеличилось в семь раз. Уже двенадцатый квартал подряд выручка от их реализации растёт на двухзначное количество процентов. В серии GeForce RTX 30 партнёрами NVIDIA было предложено более 70 моделей игровых ноутбуков.
Как отмечает Колетт Кресс, из примерно 50 млн ноутбуков на базе GeForce лишь 5% могут потягаться в производительности с современными игровыми консолями. Ноутбуки на основе недавно представленной мобильной версии GeForce RTX 3060 оказываются на 30% быстрее Sony PlayStation 5, поэтому интерес покупателей к ним будет внушительным, как считают в NVIDIA.
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