AMD Ryzen Threadripper 3970X на частоте 5424 МГц обновил рекорд Cinebench R20
Итальянский оверклокер rsannino использовал процессор AMD Ryzen Threadripper 3970X, который при помощи жидкого азота разогнал до 5424 МГц, чтобы обновить рекорд Cinebench R20 среди моделей с 32 ядрами. В качестве основы для стенда использовалась материнская плата ASUS ROG Zenith II Extreme на базе набора логики AMD TRX40.
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На частоте 5424 МГц процессор сохранил активность всех 32 ядер и 64 потоков, это позволило получить 23 874 балла в тесте Cinebench R20. Первое место было обеспечено не только в модельном зачёте, но и среди всех процессоров с 32 ядрами. В абсолютном зачёте результат претендует только на двадцать пятое место, но для выборки из 1250 записей это тоже достойный итог.
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