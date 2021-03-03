Итальянский оверклокер rsannino использовал процессор AMD Ryzen Threadripper 3970X, который при помощи жидкого азота разогнал до 5424 МГц, чтобы обновить рекорд Cinebench R20 среди моделей с 32 ядрами. В качестве основы для стенда использовалась материнская плата ASUS ROG Zenith II Extreme на базе набора логики AMD TRX40.

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Источник изображения: HWBot, rsannino

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На частоте 5424 МГц процессор сохранил активность всех 32 ядер и 64 потоков, это позволило получить 23 874 балла в тесте Cinebench R20. Первое место было обеспечено не только в модельном зачёте, но и среди всех процессоров с 32 ядрами. В абсолютном зачёте результат претендует только на двадцать пятое место, но для выборки из 1250 записей это тоже достойный итог.