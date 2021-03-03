Как отмечает сайт DigiTimes, китайской компании SMIC удалось получить лицензии США на право покупки материалов и технологического оборудования, используемых на зрелых ступенях литографии. Фактически, это позволит компании расширить объёмы выпуска полупроводниковых компонентов с применением не самых передовых техпроцессов.

реклама

анонсы и реклама Много <b>MSI RTX 3060</b> в продаже <b>Лучший сервер GTA 5 - реальные авто, фракции, банды, никаких ботов</b> 3060 Gigabyte Vision в Ситилинке RTX 3060 12Gb в XPERT.RU - успей успеть :) Еще одна RTX 3070 по сниженной цене -20% на почти игровой комп - в наше время бывает и такое <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25% 30% скидка на 75" 4K Samsung - слив задешево в Ситилинке Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам 75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики Много RTX 3090 в XPERT.RU

Источник изображения: TSMC

реклама

Для SMIC это выгодно тем, что спрос на такую продукцию сейчас подогревается автомобильной отраслью, и вряд ли рынок удастся насытить в ближайшие месяцы. Кроме того, власти КНР приняли план развития на ближайшую пятилетку, который рекомендует производителям опираться на зрелые техпроцессы в сочетании с новыми компоновочными решениями. Пока промышленность будет пытаться «переждать бурю» с использованием старых техпроцессов, КНР постарается разработать собственное прикладное ПО и создать литографическое оборудование, позволяющее не отставать от западных конкурентов. Когда власти Китая рассчитывают добиться технологического паритета со странами Запада, не уточняется.