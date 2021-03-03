SMIC расширит объёмы выпуска продукции с использованием зрелых технологий
Как отмечает сайт DigiTimes, китайской компании SMIC удалось получить лицензии США на право покупки материалов и технологического оборудования, используемых на зрелых ступенях литографии. Фактически, это позволит компании расширить объёмы выпуска полупроводниковых компонентов с применением не самых передовых техпроцессов.
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Для SMIC это выгодно тем, что спрос на такую продукцию сейчас подогревается автомобильной отраслью, и вряд ли рынок удастся насытить в ближайшие месяцы. Кроме того, власти КНР приняли план развития на ближайшую пятилетку, который рекомендует производителям опираться на зрелые техпроцессы в сочетании с новыми компоновочными решениями. Пока промышленность будет пытаться «переждать бурю» с использованием старых техпроцессов, КНР постарается разработать собственное прикладное ПО и создать литографическое оборудование, позволяющее не отставать от западных конкурентов. Когда власти Китая рассчитывают добиться технологического паритета со странами Запада, не уточняется.
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