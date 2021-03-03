AMD: дефицит сильнее всего ударил по рынку бюджетных процессоров и игровому сегменту
На мероприятии Morgan Stanley технический директор AMD Марк Пейпермастер (Mark Papermaster) был вынужден коснуться темы дефицита компонентов, уже привычно для подобных комментариев сославшись на беспрецедентный рост спроса в 2020 году. Компания, по его словам, рассчитывала, что спрос в течение года вырастет, но реальность превзошла её ожидания.
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Компании пришлось наращивать объёмы производства продукции силами своих подрядчиков. Действовать, по словам Марка Пейпермастера, приходилось быстро. Самой сложной ситуация оказалась к концу прошлого года, а сильнее всего дефицит проявился в сегменте игровых компонентов и недорогих процессоров для ПК. Под игровым, скорее всего, в AMD понимают рынок как дискретных видеокарт, так и игровых консолей.
В этом году, по прогнозам AMD, спрос продолжит расти, поэтому компания и её партнёры делают всё возможное, чтобы увеличить объёмы поставок продукции. Даже в таких сложных условиях AMD рассчитывает на возможность нарастить выручку и объёмы продаж по итогам года.
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