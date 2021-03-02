Финансовый директор NVIDIA верит, что рост средней цены и дальше будет двигать выручку вверх
Ведущий конференции Raymond James предпринял попытку вытащить из финансового директора NVIDIA Колетт Кресс (Colette Kress) хотя бы косвенную информацию о динамике средней цены реализации видеокарт после выхода первых моделей семейства Ampere. По словам представителя Raymond James, видеокарта GeForce RTX 3090 в очередной раз подняла ценовую планку.
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Колетт Кресс не стала скрывать, что дебют GeForce RTX 3090, GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3070 способствовал росту средней цены реализации видеокарт, но предпочла сделать упор на том приросте быстродействия по сравнению с предшественниками, которые они обеспечили. У NVIDIA, по её словам, есть массовые видеокарты типа представленной недавно GeForce RTX 3060, но многие любители игр заинтересованы в старших видеокартах. По этой причине, как считает представительница NVIDIA, рост средней цены реализации видеокарт продолжит двигать выручку компании вверх и в будущем.
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