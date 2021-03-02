Ведущий конференции Raymond James предпринял попытку вытащить из финансового директора NVIDIA Колетт Кресс (Colette Kress) хотя бы косвенную информацию о динамике средней цены реализации видеокарт после выхода первых моделей семейства Ampere. По словам представителя Raymond James, видеокарта GeForce RTX 3090 в очередной раз подняла ценовую планку.

реклама

анонсы и реклама Много <b>MSI RTX 3060</b> в продаже <b>Лучший сервер GTA 5 - реальные авто, фракции, банды, никаких ботов</b> 3060 Gigabyte Vision в Ситилинке RTX 3060 12Gb в XPERT.RU - успей успеть :) Еще одна RTX 3070 по сниженной цене -20% на почти игровой комп - в наше время бывает и такое <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25% 30% скидка на 75" 4K Samsung - слив задешево в Ситилинке Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам 75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики Много RTX 3090 в XPERT.RU

Источник изображения: NVIDIA

реклама

Колетт Кресс не стала скрывать, что дебют GeForce RTX 3090, GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3070 способствовал росту средней цены реализации видеокарт, но предпочла сделать упор на том приросте быстродействия по сравнению с предшественниками, которые они обеспечили. У NVIDIA, по её словам, есть массовые видеокарты типа представленной недавно GeForce RTX 3060, но многие любители игр заинтересованы в старших видеокартах. По этой причине, как считает представительница NVIDIA, рост средней цены реализации видеокарт продолжит двигать выручку компании вверх и в будущем.