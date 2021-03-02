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В следующем квартале TSMC увеличит объёмы производства кремниевых пластин типоразмера 300 мм

В ущерб производству компонентов из 200-мм пластин.
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Бросивший зависящих от него авторов на произвол судьбы в понедельник сайт DigiTimes решил реабилитироваться в их глазах, разместив сегодня в платном разделе материал о стремлении TSMC увеличить объёмы обработки кремниевых пластин типоразмера 300 мм во втором квартале текущего года.

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Источник изображения: TSMC

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По скупым словам первоисточника, просочившимся за барьер подписки, можно сделать вывод о готовности TSMC увеличивать объёмы обработки кремниевых пластин типоразмера 300 мм в ущерб возможности обрабатывать пластины типоразмера 200 мм. Таким образом, во втором квартале станет проще получить заказы тем клиентам TSMC, которые используют кремниевые пластины типоразмера 300 мм. Автопроизводителям в этом смысле не повезёт, отчасти пострадает и сегмент ноутбуков, а вот разработчики высокопроизводительных процессоров наверняка выиграют от такого смещения приоритетов в политике тайваньской компании.

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Теги

литографическое производство полупроводники tsmc
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