На мероприятии ISSCC 2021, как отмечает сайт EE Times, представители AMD продолжили рассказывать о том, какие выгоды сулит многокристальная компоновка центральных процессоров. Она позволяет снизить уровень брака, поскольку крупные кристаллы пришлось бы выбраковывать полностью, а вероятность попадания дефектов на кристаллы меньшей плотности снижена.

реклама

анонсы и реклама Много <b>MSI RTX 3060</b> в продаже <b>Лучший сервер GTA 5 - реальные авто, фракции, банды, никаких ботов</b> 3060 Gigabyte Vision в Ситилинке RTX 3060 12Gb в XPERT.RU - успей успеть :) Еще одна RTX 3070 по сниженной цене -20% на почти игровой комп - в наше время бывает и такое <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25% 30% скидка на 75" 4K Samsung - слив задешево в Ситилинке Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам 75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики Много RTX 3090 в XPERT.RU

Источник изображения: AMD, EE Times

реклама

Специалисты AMD пояснили, что чиплеты требуют на 10% больше кремния в совокупности, поскольку некоторые функциональные блоки приходится дублировать, да и для сообщения между кристаллами тоже требуются дополнительные блоки. Конечно, снижение уровня брака и возможность изготовить часть кристаллов по более дешёвым техпроцессам в итоге приводят к снижению себестоимости процессоров. Например, 32-ядерный EPYC при использовании чиплетов оказывается на 41% дешевле теоретического монолитного процессора с аналогичным количеством ядер. Тем не менее, возрастающий расход кремния при переходе на чиплеты в условиях усугубляющегося дефицита полупроводниковых компонентов нельзя считать благоприятным фактором.