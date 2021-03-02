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Многокристальная компоновка процессоров способна усугубить дефицит чипов

Для их изготовления требуется на 10% больше кремния.
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На мероприятии ISSCC 2021, как отмечает сайт EE Times, представители AMD продолжили рассказывать о том, какие выгоды сулит многокристальная компоновка центральных процессоров. Она позволяет снизить уровень брака, поскольку крупные кристаллы пришлось бы выбраковывать полностью, а вероятность попадания дефектов на кристаллы меньшей плотности снижена.

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Источник изображения: AMD, EE Times

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Специалисты AMD пояснили, что чиплеты требуют на 10% больше кремния в совокупности, поскольку некоторые функциональные блоки приходится дублировать, да и для сообщения между кристаллами тоже требуются дополнительные блоки. Конечно, снижение уровня брака и возможность изготовить часть кристаллов по более дешёвым техпроцессам в итоге приводят к снижению себестоимости процессоров. Например, 32-ядерный EPYC при использовании чиплетов оказывается на 41% дешевле теоретического монолитного процессора с аналогичным количеством ядер. Тем не менее, возрастающий расход кремния при переходе на чиплеты в условиях усугубляющегося дефицита полупроводниковых компонентов нельзя считать благоприятным фактором.

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Теги

amd полупроводники процессоры epyc
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