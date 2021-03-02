В условиях дефицита видеокарт «торговля воздухом» на вторичном рынке расцвела буйным цветом, по цене реальных видеокарт предлагаются их фотографии, пустые коробки и даже примитивные эскизы, выполненные на салфетке. Новым примером изобретательности торговцев может служить лот на аукционе, выставленный одним предприимчивым американцем.

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Источник изображения: eBay, risky_ricky

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Разбавив описание фотографией реальной видеокарты GeForce RTX 3080 в исполнении Founders Edition, он выставил на торги макет этой видеокарты, выполненный на трёхмерном принтере в уменьшенном масштабе три к одному. Упоминание о том, что покупатель получит лишь реплику реальной видеокарты, присутствует в описании лота, но участники торгов, кажется, не особо обращают на это внимание.

Источник изображения: eBay, risky_ricky

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Во всяком случае, цена выросла с базовых $520 до $960, и за оставшиеся до конца торгов полтора дня она наверняка поднимется до уровня, сопоставимого с реальным экземпляром GeForce RTX 3080 Founders Edition.