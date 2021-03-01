Греческий энтузиаст Fasttrack использовал видеокарту Radeon RX 6900 XT с необслуживаемой системой жидкостного охлаждения, чтобы обновить абсолютный рекорд 3DMark Sky Diver. Частоты видеокарты удалось поднять до 2739/17040 МГц, центральный процессор AMD Ryzen 9 5950X по соседству использовал более сложный метод охлаждения – сухой лёд.

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Источник изображения: HWBot, Fasttrack

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Разогнать процессор Ryzen 9 5950X в итоге удалось до 5190 МГц с сохранением активности всех 16 ядер и 32 потоков. Полученные 125 140 баллов стали лучшим результатом 3DMark Sky Diver в абсолютном зачёте, что для выборки из 1527 записей не так уж и плохо.