Годовой отчёт NVIDIA по форме 10-K существенных откровений в себе не таил, но позволил лучше понять причины тех или иных изменений финансовых показателей, о которых компания говорила на квартальном отчётном мероприятии.

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Источник изображения: NVIDIA

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По итогам минувшего фискального года компания на 39% увеличила расходы на исследования и разработки, в денежном выражении прирост превысил один миллиард долларов США. Опережающий рост выручки позволил при этом сократить долю данных расходов по отношению к выручке с 25,9 до 23,5%. Как поясняют представители NVIDIA, основная часть возросших операционных расходов досталась Mellanox, которая была поглощена в минувшем году. Это относится и к расходам на рекламу и прочие административные нужды, которые выросли на 77%. В совокупности, операционные расходы NVIDIA за период увеличились на 50%.

Источник изображения: NVIDIA

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Расходы на поощрение сотрудников, задействованных в разработке и исследованиях, за год выросли с $540 до $860 млн. Все расходы на исследования и разработки составили $3,92 млрд, поэтому компенсационный пакет сотрудников в их составе занимает не так много.