Вне всякого сомнения, близость анонса Radeon RX 6700 XT добавляет разнообразия в информационную повестку недели, но утро понедельника от этого не становится менее разрежённым в плане новостных поводов. Годовой отчёт NVIDIA по форме 10-K в этой ситуации становится отличным источником информационных материалов, способных привлечь внимание неравнодушной публики.

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Источник изображения: NVIDIA

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Именно на страницах этого документа компания сообщает инвесторам, что вложенные в конце января 2016 года в её акции сто долларов США к концу января текущего года превратились бы в $1813, и это весьма достойная динамика на фоне популярных фондовых индексов. Например, S&P 500 за это время увеличил бы сумму до $212, а Nasdaq 100 – до $319. Доходность рассчитывалась с учётом повторного инвестирования получаемых дивидендов. Примечательно, что основной рост доходности на этом интервале пришёлся на последний год, когда стоимость условных активов, купленных за $100, выросла с $873 до $1813.