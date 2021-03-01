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Тангенциальные вентиляторы не прижились на серийных GeForce RTX 3090

Производители убирают со своих сайтов упоминания о соответствующих моделях.
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Появление вариантов GeForce RTX 3090 с системой охлаждения на базе вентиляторов тангенциального типа многими пользователями было воспринято с радостью, поскольку подобные видеокарты занимают пространство двух слотов расширения, допуская установку в системах с плотной компоновкой или в составе связки из нескольких экземпляров.

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Увы, если верить информации сайта VideoCardz, многие партнёры NVIDIA начали постепенно отказываться от использования систем охлаждения GeForce RTX 3090, которые в обиходе ошибочно называются «турбинами».

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Источник изображения: VideoCardz

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GALAX (KFA2), например, отказалась даже от выпуска GeForce RTX 3080 с аналогичной системой охлаждения, но в большинстве случаев всё ограничилось именно GeForce RTX 3090. Марки ASUS, MSI и Gigabyte поступили таким образом, как утверждает источник со ссылкой на данные с официальных сайтов этих производителей. Возможно, GeForce RTX 3090 с такой системой охлаждения оказываются слишком горячими. Либо сами системы охлаждения данного типа нужны для оснащения специализированных решений для майнинга, и на нужды игрового сегмента их уже не хватает.

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Теги

nvidia охлаждение видеокарт ampere geforce rtx 3090
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Андрей Усков
06:59
Бестолковые
Партнёры NVIDIA могут перестать выпускать GeForce RTX 3060 Ti, если им не разрешат поднять цены
Alex23
06:56
Ты что! это же Стас "101 Ютуб" большой афторитет школьников!
Биткоин продолжает дешеветь, Эфирум потерял 30% стоимости, а видеокарт в рознице становится больше
Renegade1979
06:48
Израиль бомбит. Увидели Хизбала разгружается, у чорта на рогах на заброшенной базе аж за Майадином (лететь через всю Сирию), так прилетели и нанесли овеоудары. И под Дамаском регулярно что-то бомбят. ...
GSC Game World стала "амбассадором" производителей хлеба из-за своей модельки к S.T.A.L.K.E.R. 2
xenomorph1024
06:43
техно-срач на фото это и есть душевно )
Измеряем энергопотребление видеокарт Nvidia — GeForce RTX 3080 Founders Edition
ахахах
06:43
там война будет сразу,если кто-то решит побомбить.Сирия-это нефть и выход к морю-это шкурный интерес и неболее.Я тебе говорю на 2 фронта никто невоюет(это будет крах и поражение)
GSC Game World стала "амбассадором" производителей хлеба из-за своей модельки к S.T.A.L.K.E.R. 2
Renegade1979
06:40
То чисто политический троллинг. Джен Псаки 3 года назад на Трампа бочку катит "Какое легальное обоснование бомбить Азада? Он конечно жестокий диктатор но Сирия суверенная держава". И сейчас не удивлюс...
GSC Game World стала "амбассадором" производителей хлеба из-за своей модельки к S.T.A.L.K.E.R. 2
ахахах
06:36
единственный там щас выход-это запустить внутреннюю экономику,а как её там запустишь в состоянии глубокого раскола населения.Значит будем смотреть новости и анализировать,то што происходит
GSC Game World стала "амбассадором" производителей хлеба из-за своей модельки к S.T.A.L.K.E.R. 2
Renegade1979
06:33
Можно еще Безоса налогами обкласть, как в Германии, до 42%. Но Республиканцы такое не любят и не пропустят в Конгрессе. Как пишет один нигра, "мы не для того выбирали в Джорджии демократов, чтоб бомби...
GSC Game World стала "амбассадором" производителей хлеба из-за своей модельки к S.T.A.L.K.E.R. 2
ахахах
06:32
если напечатаешь-это будут только вертолётные деньги,вызывающие инфляцию доллара
GSC Game World стала "амбассадором" производителей хлеба из-за своей модельки к S.T.A.L.K.E.R. 2
Renegade1979
06:30
Если минималку не подымут, может и будет. Жрать нечего. Но Республиканцы ж не хотят войнушки... проще еще баксов напечатать и поднять минималку.
GSC Game World стала "амбассадором" производителей хлеба из-за своей модельки к S.T.A.L.K.E.R. 2
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