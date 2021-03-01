Сайт, чьё имя авторами соседней рубрики принято тащить в заголовок, порадовал постоянных читателей подборкой данных о характеристиках настольных процессоров Core i9 и Core i7 семейства Rocket Lake-S, которые получили восемь ядер. Информация была сведена в одну таблицу для удобства восприятия.

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Источник изображения: WCCFTech

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Более половины моделей Rocket Lake из указанного ассортимента смогут преодолеть частоту 5.0 ГГц при активности единственного ядра, а половина сможет сделать это при активности двух ядер. Для 14-нм техпроцесса результат достойный. Самое главное, как считают авторы публикации – это наличие у Intel технологической возможности выпускать эти процессоры в достаточных количествах для возвращения части утраченных рыночных позиций. AMD, как известно, пока не может удовлетворить весь спрос на собственные процессоры, поскольку выпуск 7-нм изделий компанией TSMC осуществляется в ограниченных количествах.