Американские санкции с прошлого года перекрыли доступ китайским производителям полупроводниковой продукции к современному литографическому оборудованию, которое в большинстве своём производится за пределами Китая. Япония в этом смысле помочь КНР не особо способна, поскольку её оборудование тоже использует американские технологии, распространение которых контролируется санкционными ограничениями.

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Издание Nikkei Asian Review поясняет, что китайские клиенты нашли выход: они активно скупают бывшее в употреблении литографическое оборудование, на которое действие американских санкций не распространяется. Сейчас китайские клиенты сметают со складов даже те образцы оборудования, которые ещё несколько лет назад никому не были нужны. Находят новых китайских владельцев даже экземпляры 20-летней давности.

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Источник изображения: Nikon

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Как утверждают японские торговцы, иногда китайские клиенты покупают оборудование, не сильно задумываясь об его дальнейшем предназначении. В прошлом году цены на вторичном рынке Японии выросли на десятки и сотни процентов, только с начала этого года они поднялись на 20%. Некоторые продавцы даже сократили до минимума арендуемые складские площади – хранить оборудование больше нет необходимости, его перекупают ещё в пути. Подобный ажиотаж чреват сохранением дефицита автомобильных компонентов, ведь многие их производители могли бы расширить объёмы выпуска, задействовав подержанное оборудование, которое сейчас уходит к китайцам.