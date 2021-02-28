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В Германии процессоры Intel Rocket Lake-S уже проданы в количестве сотен штук и попали на аукцион

Чтобы их могли купить жители других стран.
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Известно, что популярный у себя на родине немецкий интернет-магазин выставил на витрину процессоры Intel Core i7-11700K, официальные продажи которых ещё не начались, но сайт ComputerBase.de подтверждает, что товарные экземпляры из этого источника уже начали поступать в руки простых покупателей, своими впечатлениями они делятся на страницах немецкоязычных форумов.

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Источник изображения: PC Games Hardware

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По информации этого же сайта, представители MindFactory.de дополнительно спросили у дистрибьюторов разрешения на начало продаж Rocket Lake-S, и те не нашли причин им возразить. Компания Intel в ситуацию вмешаться не успела – по всей видимости, поскольку наступили выходные, а право на отдых её сотрудников охраняется лучше, чем в сфере торговли.

Источник изображения: ComputerBase.de

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Обладатели товарных процессоров Core i7-11700K на страницах форумов сейчас не только делятся фотографиями и снимками экрана, но и пытаются тестировать процессоры нового семейства. К слову, с использованием воздушного охлаждения Core i7-11700K способен покорять частоту 5 ГГц при активности всех ядер под нагрузкой в виде Cinebench R23.

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intel rocket lake-s rocket lake core i7-11700k
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