Blackview BV6600 с аккумулятором на 8580 мА*ч и NFC поступает в продажу по сниженной цене
Компания Blackview в середине прошлого месяца представила защищённый смартфон с ёмким аккумулятором. Новинка называется Blackview BV6600 и сегодня, 1 марта, поступает в продажу. Первым покупателям модель будет доступна со скидкой 35%.
Смартфон оборудован аккумуляторной батареей на 8580 мА*ч, что на 53%, по словам производителя, больше в сравнении со средним показателем по рынку. Компания обещает 792 часа работы без подзарядки в режиме ожидания без подключения к Сети. Когда модель подключается к Wi-Fi, автономность в режиме ожидания сокращается почти в два раза.
Blackview BV6600 заключили в прочный корпус с защитой по стандартам MIL-STD-810G, IP68 и IP69K. Смартфон выдерживает падения с высоты человеческого роста, не боится экстремальных температур и может провести под водой до 30 минут на глубине до 1,5 метра без потери производительности. На углах есть резиновые уплотнители, которые берут на себя удар во время падения. Они немного выступают на лицевую грань и обеспечивают дополнительную защиту дисплея.
На тыльной стороне есть металлическая вставка с основной камерой. Главный модуль построен на базе 16-мегапиксельного датчика изображения. Разрешение камеры для селфи составляет 8 Мп. Blackview BV6600 поддерживает съёмку под водой за счёт защиты IP68.
Смартфон оборудован 5,7-дюймовым дисплеем формата HD+. В новинке есть операционная система Android, сканер отпечатков пальцев, быстрая проводная зарядка мощностью 18 Вт через порт USB Type-C, Bluetooth и поддержка технологии Near Field Communication.
Официальная рекомендованная цена смартфона составила 200 долларов. Но на старте продаж купить Blackview BV6600 можно будет со скидкой 70 долларов, т.е. лишь за 130 долларов. Предложение действует с 1 по 14 марта текущего года. С 15 марта стоимость будет повышена вновь до 200 долларов.
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