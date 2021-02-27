Решения Mobileye позволят выпустить автоматические маршрутки на дороги Европы в 2023 году
Израильская компания Mobileye, активы которой горячие головы призывают Intel продать, планомерно расширяет спектр транспортных средств, использующих её продукцию. Новый пресс-релиз сообщает, что в Европе для нужд транспортного оператора Transdev ATS силами Lohr Group будет налажен выпуск электрических шаттлов для перевозки пассажиров в автоматическом режиме.
реклама
реклама
Испытания пройдут на дорогах Франции и Израиля, к 2022 году начнётся производство транспортных средств без привычных органов управления, а эксплуатация должна начаться в 2023 году. Транспортное средство, получившее незамысловатое обозначение i-Cristal, будет обрабатывать информацию, получаемую по двум независимым каналам – от системы камер и комбинации радаров и лидаров. Судя по намерениям Mobileye использовать для навигации фирменные карты, эксплуатация таких автоматических шаттлов будет осуществляться не только на закрытых территориях.
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила