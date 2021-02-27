Израильская компания Mobileye, активы которой горячие головы призывают Intel продать, планомерно расширяет спектр транспортных средств, использующих её продукцию. Новый пресс-релиз сообщает, что в Европе для нужд транспортного оператора Transdev ATS силами Lohr Group будет налажен выпуск электрических шаттлов для перевозки пассажиров в автоматическом режиме.

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Источник изображения: Intel

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Испытания пройдут на дорогах Франции и Израиля, к 2022 году начнётся производство транспортных средств без привычных органов управления, а эксплуатация должна начаться в 2023 году. Транспортное средство, получившее незамысловатое обозначение i-Cristal, будет обрабатывать информацию, получаемую по двум независимым каналам – от системы камер и комбинации радаров и лидаров. Судя по намерениям Mobileye использовать для навигации фирменные карты, эксплуатация таких автоматических шаттлов будет осуществляться не только на закрытых территориях.