Компания Toyota Motor вложила огромные средства в разработку силовых установок на базе водородных топливных ячеек, но именно этот факт теперь мешает ей последовать примеру конкурентов в стремлении расширить присутствие батарейных электромобилей на рынке. Последние она называет более вредными для экологии и более дорогими в эксплуатации, чем гибриды с ДВС.

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Как отмечает Reuters, следующим шагом на пути популяризации топливных водородных ячеек станет поставка партнёрам модульных энергетических установок на их основе. Взяв за базу элементы, применяемые в Toyota Mirai нового поколения, компания собирается снабжать клиентов масштабируемыми силовыми установками, способными вырабатывать электроэнергию за счёт переработки газообразного водорода.

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Источник изображения: Toyota Motor

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Модульность конструкции позволит наращивать мощность силовых установок, а компоновочно они могут быть ориентированы либо горизонтально, либо вертикально. Масса одного модуля достигнет 250 кг, а его мощность будет варьироваться от 60 до 80 кВт. Применять эти установки можно будет не только в автотранспорте, но и для стационарного хранения электроэнергии. Выпускать компоненты Toyota будет на своём предприятии в Японии. Стоимость силовой установки такого типа не уточняется, но их поставки должны начаться уже этой весной.