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Hyundai не пострадала от дефицита чипов, поскольку вовремя закупилась

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Перечислить компании с мировым именем, которые ещё не признались в пагубном влиянии дефицита полупроводниковых компонентов на производство автомобилей собственных марок, можно по пальцам одной руки. Если не считать Toyota Motor, которая на квартальной отчётной конференции заявила о наличии у неё четырёхмесячного запаса компонентов, подобным благополучием могут похвастать только Hyundai Motor и родственная компания Kia. Агентство Reuters поясняет, что подобное положение дел является результатом целенаправленной работы, а не какого-то феноменального везения.

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Источник изображения: Hyundai Motor

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Прежде всего, корейские автопроизводители в заметной степени зависят от местных поставщиков, которым компоненты изготавливает на своих мощностях компания Samsung Electronics. Это уже само по себе улучшает ситуацию со снабжением. Во-вторых, аналитики Hyundai спрогнозировали развитие кризиса в автомобильной отрасли ещё весной прошлого года, когда автосборочные конвейеры остановились из-за пандемии, а спрос на автомобили резко упал. Решено было продолжать закупку компонентов даже в те периоды, когда никто из конкурентов этого не делал. В четвёртом квартале Hyundai дополнительно увеличила объёмы закупки чипов, предчувствуя приближение кризиса. Это позволило ей получить достаточное количество компонентов по нормальным ценам.

Наконец, южнокорейская промышленность в целом научена горьким опытом прошлых дипломатических конфликтов с ближайшими соседями, а потому старается снижать зависимость от импорта. Нельзя утверждать, однако, что дефицит компонентов вообще не коснётся корейских автопроизводителей, просто это может случиться позже, чем в случае с конкурентами. К третьему кварталу ситуация на мировом авторынке может нормализоваться, и сейчас для Hyundai и Kia важно дотянуть до этого времени с минимальными потерями. В марте Hyundai приостановит производство седанов Sonata на несколько дней, но не из-за нехватки чипов, а ради их экономии – данная модель пока пользуется не самым высоким спросом, и попросту расходовать ценные компоненты для работы «на склад» корейская компания сейчас себе позволить не может.

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аналитика полупроводники дефицит hyundai kia
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