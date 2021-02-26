Очевидно, устав от обсуждения отрицаемого Apple сотрудничества с Hyundai по созданию электромобилей, агентство Reuters переключилось на тему родственной инициативы Huawei Technologies. Китайский гигант ищет новые виды деятельности, которые не слишком ограничены действующими санкциями США, и выпуск электромобилей может стать одной из таких «тихих гаваней».

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Источник изображения: ChinaPEV

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Осведомлённые источники утверждают, что Huawei планирует приступить к разработке электромобилей для массового сегмента рынка уже в этом году, и сейчас уже активно ищет поставщиков компонентов. Производиться они будут либо на предприятиях Changan Automobile, либо силами BluePark – дочерней компании BAIC. Все упоминаемые участники процесса на официальном уровне отрицают подобную информацию.

Huawei не скрывает лишь своей заинтересованности в развитии сетей связи 5G применительно к работе «умных» автомобилей. Она готова сотрудничать с производителями автокомпонентов, чтобы наделять машины будущего новыми телекоммуникационными возможностями.