Компания Huawei Technologies всё ещё рассчитывает сохранить бизнес по производству смартфонов, хотя часть его под маркой Honor уже пришлось передать консорциуму партнёров ради спасения. По данным Nikkei Asian Review, руководство Huawei полно решимости наладить диалог с новыми властями США, чтобы хотя бы частично ослабить санкции.

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Источник изображения: Reuters, Nikkei Asian Review

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Переговоры планируется провести отдельно от политических представителей Китая, чтобы не усугублять ситуацию. Представители Huawei ожидают, что США пойдут на уступки в части выдачи экспортных лицензий ряду уже существующих партнёров компании, которые позволили бы американским компаниям продолжить сотрудничество с китайским производителем.

Запрет TSMC на сотрудничество с Huawei тоже остаётся в силе, но представители последней выразили надежду, что и здесь можно что-то улучшить. Вернуть себе американский рынок Huawei вряд ли сможет, но она готова договариваться хотя бы о возобновлении поставок американских комплектующих и использовании технологий, попадающих под санкции. Попутно будет замолвлено словечко и за дочь основателя Huawei, которая находится под домашним арестом в Канаде, ожидая выдачи американским властям.