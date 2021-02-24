На долю Tesla Model S и Model X в этом году придётся менее 10% продаж
Собственные прогнозы Tesla гласят, что в ближайшие годы компания сможет увеличивать объёмы производства электромобилей в среднем на 50% ежегодно, но представители DigiTimes Research заявляют, что текущий год будет выделяться примерно 60-процентным приростом объёмов производства. По итогам 2021 года компания должна по всему миру реализовать почти 800 тысяч электромобилей.
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Более 90% производственной программы на этот год составят более доступные Tesla Model 3 и Model Y, а более дорогие Tesla Model S и Model X будут довольствоваться 9,6%. На мировом рынке электромобилей Tesla удалось в 2020 году занять 16%. В Китае её доля не превышала 11%, а в Европе – 6%. В ближайшее время конкуренция в этих регионах будет усиливаться, а вот в США компания контролирует почти три четверти рынка новых электромобилей. Сам Илон Маск (Elon Musk) через несколько лет рассчитывает довести долю Tesla на мировом рынке до 60-70%, но вряд ли эта цель будет достижима даже при текущем уровне конкуренции, а ведь он будет повышаться.
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