Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

США продолжат снижать свою зависимость от поставок из Китая

Местами она очень высока.
+
RTX 3070 - много плат и цена пошла вниз из-за падения криптовалют
Еще одна RTX 3070 по сниженной цене
RTX 4000 дешевле чем 3060 Ti

В отдельных сферах экономики США сильно зависят от КНР. Например, по отдельным позициям медицинских товаров степень зависимости достигает 90%, по редкоземельным металлам превышает 80%, а эта статья импорта важна для поддержания обороноспособности страны. Как отмечает Nikkei Asian Review, администрация нового президента США готовит законопроект, предусматривающий развитие инициативы по сотрудничеству с теми странами, которые помогут Америке меньше зависеть от поставок товаров из Китая.

реклама

анонсы и реклама
Необычная RTX 3080 - цена сильно больше 200 тр
На порядок снижена цена на LG NanoCell 55"
RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3090
-20% на почти игровой комп - в наше время бывает и такое
RTX 3070 дешевле всего в Compeo.ru
Самый продающийся в Ситилинке процессор еще подешевел
<b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25%
30% скидка на 75" 4K Samsung - слив задешево в Ситилинке
<b>Compeo.ru - правильный компмагазин</b> без подвохов
Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU
RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам
75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики
4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде
98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь
Много RTX 3090 в XPERT.RU

Источник изображения: Time Magazine

реклама

На направлении редкоземельных металлов стратегической альтернативой Китаю избрана Австралия, и одна из местных горнодобывающих компаний уже получила субсидию от Министерства обороны США на строительство в одном из штатов предприятия по переработке редкоземельных металлов.

Тайваню будет уготована особая миссия по снижению зависимости США от Китая. Он сохранит статус «всемирной полупроводниковой кузницы», а проект по строительству предприятия TSMC в Аризоне тоже сможет рассчитывать на государственные субсидии. Южная Корея будет снабжать американские автозаводы тяговыми аккумуляторами для электромобилей. По всей видимости, Япония поможет Соединённым Штатам оборудованием, материалами и технологиями для литографического производства. Японские власти одновременно будут укреплять сотрудничество с Тайванем на том же направлении. TSMC построит в Японии новый исследовательский центр.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

литографическое производство полупроводники торговая война тайвань сша. китай
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

США продолжат снижать свою зависимость от поставок из Китая
+
Квартальная выручка NVIDIA должна вырасти в полтора раза
+
Австралиец, разогнавший AMD FX-8320 до 7,3 ГГц, сравнил процессор с ядерным реактором
+
Производители видеокарт обеспечены заказами до середины года
3
По производству чипов на Тайване может ударить засуха
8
В ближайшее время курс акций Tesla будет привязан к биткоину
10

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: февраль 2021
18 февраля 2021 25
Ретроклокинг: доисторический Overclocking
13 февраля 2021 205
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060 Ti
19 февраля 2021 38
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe NVMe WD Black SN850 объемом 2 ТБ
11 февраля 2021 46
Обзор и тестирование процессорной СВО XPG Levante 360
16 февраля 2021 28

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Linux Mint, Windows 8.1 или Windows 10 LTSB - разбираемся на практике, что выбрать для старого ПК
40
Небольшой тест пассивного кулера из проекта "Ultra-silent office PC with Intel Core i7"
28
Антимайнерская игровая сборка для экономных, позволяющая запускать игры в 1080р без лишних переплат
32
История о том, как я чуть не стал майнером, но остался геймером несмотря на выгоду и большой доход
39
Как я решил проблему перегрева SSD Intel 525 mSATA
22
Битва процессоров: Core i3-9350KF VS Ryzen 5 3500 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
4
Видеокарты могут не вернуться в магазины до конца 2021 года – 5 советов от бывалого ждуна
29
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: февраль 2021
12
Краткий обзор док-станции для HDD от ORICO
18
Ключ для Windows 10 Pro продают за 600 рублей на весенней распродаже

Сейчас обсуждают

Roman Ironcast
13:39
Эта хрень теперь каждый день? Майнинг это как раз возможность школьникам отбить свою видеокарту, ну плюс на карманные расходы заработать, потому что платят за розетку пока родители. Ноутбуки за такие...
Курс Ethereum менее чем за сутки вырос на 23% - доходность майнинга находится на пиковых значениях
Roman Ironcast
13:34
Убивает не сам майнинг, а криворукие юзвери. А так как большинство юзверей полные ламеры, то да, карты после майнинга убитые. Равно как и автомобили б.у сейчас уже никто не берёт.
Эксперты Tomshardware опровергли миф о деградации графического чипа видеокарт после майнинга
skydan
13:34
Прошел пролог и забросил
Несмотря на проблемы в CD Projekt RED, февральское обновление Cyberpunk 2077 всё же может выйти в срок
ledsscp7
13:32
Ждем)))
Несмотря на проблемы в CD Projekt RED, февральское обновление Cyberpunk 2077 всё же может выйти в срок
Roman Ironcast
13:32
Господа! Мы живём в стране, где дворец Шефа за милдлионы покрывается плесенью, а вы хотите, чтобы какие-то студенты-любители обслуживали карты в майнинги? Хахаха, вам сколько лет, вы этой страны и эти...
Эксперты Tomshardware опровергли миф о деградации графического чипа видеокарт после майнинга
ledsscp7
13:32
Сосни уже хуйца, чтобы рот был занят.
Индийские геймеры объединились в борьбе с перекупщиками
Grom777
13:32
у меня для 2к моника была 5700 xt и по непредвиденным обстоятельствам пришлось ее продать, срочно нужны были деньги и это все попало на начало пика майнинга... сейчас вот сижу без видяхи, хотел взять ...
Перекупщики на Авито предлагают GeForce RTX 3060 в любом количестве по относительно низким ценам
алексей Перцев
13:31
Пока доедет))
Биткоин и Ethereum резко просели, но геймерам пока что не стоит обнадёживаться
алексей Перцев
13:31
В Ситилинк тоже цены конские
Биткоин и Ethereum резко просели, но геймерам пока что не стоит обнадёживаться
century84
13:28
"сократить потребление воды на 7-11%, а она категорически требуется при обработке кремниевых пластин" маленький нюанс, требуется дистиллированная,а не питьевая вода. Харе хуйню писать.
По производству чипов на Тайване может ударить засуха
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем