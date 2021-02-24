США продолжат снижать свою зависимость от поставок из Китая
В отдельных сферах экономики США сильно зависят от КНР. Например, по отдельным позициям медицинских товаров степень зависимости достигает 90%, по редкоземельным металлам превышает 80%, а эта статья импорта важна для поддержания обороноспособности страны. Как отмечает Nikkei Asian Review, администрация нового президента США готовит законопроект, предусматривающий развитие инициативы по сотрудничеству с теми странами, которые помогут Америке меньше зависеть от поставок товаров из Китая.
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На направлении редкоземельных металлов стратегической альтернативой Китаю избрана Австралия, и одна из местных горнодобывающих компаний уже получила субсидию от Министерства обороны США на строительство в одном из штатов предприятия по переработке редкоземельных металлов.
Тайваню будет уготована особая миссия по снижению зависимости США от Китая. Он сохранит статус «всемирной полупроводниковой кузницы», а проект по строительству предприятия TSMC в Аризоне тоже сможет рассчитывать на государственные субсидии. Южная Корея будет снабжать американские автозаводы тяговыми аккумуляторами для электромобилей. По всей видимости, Япония поможет Соединённым Штатам оборудованием, материалами и технологиями для литографического производства. Японские власти одновременно будут укреплять сотрудничество с Тайванем на том же направлении. TSMC построит в Японии новый исследовательский центр.
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