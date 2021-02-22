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Intel уже предоставляет клиентам доступ к серверам на базе Ice Lake-SP для тестирования

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Уже скоро наступит последний месяц первого квартала, а Intel и AMD до сих пор не представили давно обещанные серверные процессоры нового поколения. В случае с первой из компаний речь идёт о 10-нм процессорах Ice Lake-SP, анонс которых неоднократно переносился. Издание CRN пояснило, что компания Supermicro уже начала предоставлять клиентам удалённый доступ к серверам на базе процессоров Ice Lake-SP в рамках программы раннего тестирования.

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Источник изображения: Intel

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Желающие участвовать в тестировании должны дать подписку о неразглашении. Supermicro также при поддержке Intel рассылает серверные системы на базе Ice Lake-SP тем клиентам, которые желают получить физический доступ к оборудованию, а не довольствуются удалённым. Некоторые участники тестирования отмечают, что процессоры нового поколения неплохо продвинулись по тактовым частотам, а давление со стороны AMD вынудило компанию уделить особое внимание увеличению количества ядер.

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я помню 6 ядер интел 1000 евро стоили... о каких 8/16 речь, они стоили 1800 в то время... Это уже с выходом зен 8/16 пошли за 1000
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